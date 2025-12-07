Este 7 de diciembre los signos del zodiaco tienen una energía suave y equilibrada, perfecta para reflexionar.

Danny Ramírez, el presentador en el Sorteo Mundial 2026 de ascendencia colombiana

Homenaje de Oro: el álbum con el que Elder Dayán rinde tributo al Binomio

Falleció Eduardo Manzano, comediante de “Los Polivoces”, a los 87 años

Además, es un día ideal para aclarar ideas, cerrar ciclos internos y reconectar con lo que realmente importa. La intuición está despierta y muchas señales pueden aparecer en pequeñas conversaciones, pensamientos o coincidencias.

Este Día de las Velitas es un buen momento para ordenar, limpiar energías y darle espacio a lo nuevo que está por llegar. Que todas las velas que encienda lo haga con intención.

Aries

La energía de hoy te impulsa a actuar y resolver algo que venías aplazando. Tu ánimo será más ligero y productivo.

Números: 3 – 17 – 28

Tauro

Necesitas calma y estabilidad. Buen día para planes tranquilos, conversaciones profundas y ordenar tu entorno.

Números: 6 – 14 – 39

Géminis

La comunicación fluye con facilidad. Podrías recibir un mensaje importante o una idea brillante.

Números: 9 – 21 – 33

Cáncer

Tu mundo emocional se equilibra. Hoy te puedes sentir más seguro de tus decisiones y más conectado contigo mismo.

Números: 2 – 18 – 42

Leo

El día trae brillo y reconocimiento. Tu presencia llama la atención y puede abrir nuevas puertas.

Números: 1 – 20 – 36

Virgo

Organización y claridad mental. Resuelves algo que te daba vueltas y sientes un avance importante.

Números: 5 – 15 – 29

Libra

Hoy recuperas la armonía. Un gesto o conversación te devuelve tranquilidad y buena vibra.

Números: 8 – 22 – 41

Escorpio

Tu intuición está muy fuerte. Algo que estaba confuso se aclara y te ayuda a tomar una decisión segura.

Números: 4 – 19 – 44

Sagitario

Tu energía está expansiva. Hoy es ideal para salir, explorar o tomar decisiones importantes para tu futuro.

Números: 10 – 26 – 47

Capricornio

La disciplina te rinde frutos. Noticias o avances laborales te motivan a seguir firme en tus metas.

Números: 7 – 24 – 35

Acuario

Ideas creativas y conversaciones reveladoras. Algo nuevo se abre camino para ti.

Números: 11 – 23 – 40

Piscis

Tu sensibilidad te guía con claridad. Buen día para descanso, meditación y ordenar emociones.

Números: 12 – 16 – 38