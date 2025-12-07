Este 7 de diciembre los signos del zodiaco tienen una energía suave y equilibrada, perfecta para reflexionar.
Danny Ramírez, el presentador en el Sorteo Mundial 2026 de ascendencia colombiana
Homenaje de Oro: el álbum con el que Elder Dayán rinde tributo al Binomio
Mhoni Vidente trae el horóscopo del 6 de diciembre: ¿Cómo será la suerte para los signos del zodiaco?
Falleció Eduardo Manzano, comediante de “Los Polivoces”, a los 87 años
Además, es un día ideal para aclarar ideas, cerrar ciclos internos y reconectar con lo que realmente importa. La intuición está despierta y muchas señales pueden aparecer en pequeñas conversaciones, pensamientos o coincidencias.
Este Día de las Velitas es un buen momento para ordenar, limpiar energías y darle espacio a lo nuevo que está por llegar. Que todas las velas que encienda lo haga con intención.
Aries
La energía de hoy te impulsa a actuar y resolver algo que venías aplazando. Tu ánimo será más ligero y productivo.
Números: 3 – 17 – 28
Tauro
Necesitas calma y estabilidad. Buen día para planes tranquilos, conversaciones profundas y ordenar tu entorno.
Números: 6 – 14 – 39
Géminis
La comunicación fluye con facilidad. Podrías recibir un mensaje importante o una idea brillante.
Números: 9 – 21 – 33
Cáncer
Tu mundo emocional se equilibra. Hoy te puedes sentir más seguro de tus decisiones y más conectado contigo mismo.
Números: 2 – 18 – 42
Leo
El día trae brillo y reconocimiento. Tu presencia llama la atención y puede abrir nuevas puertas.
Números: 1 – 20 – 36
Virgo
Organización y claridad mental. Resuelves algo que te daba vueltas y sientes un avance importante.
Números: 5 – 15 – 29
Libra
Hoy recuperas la armonía. Un gesto o conversación te devuelve tranquilidad y buena vibra.
Números: 8 – 22 – 41
Escorpio
Tu intuición está muy fuerte. Algo que estaba confuso se aclara y te ayuda a tomar una decisión segura.
Números: 4 – 19 – 44
Sagitario
Tu energía está expansiva. Hoy es ideal para salir, explorar o tomar decisiones importantes para tu futuro.
Números: 10 – 26 – 47
Capricornio
La disciplina te rinde frutos. Noticias o avances laborales te motivan a seguir firme en tus metas.
Números: 7 – 24 – 35
Acuario
Ideas creativas y conversaciones reveladoras. Algo nuevo se abre camino para ti.
Números: 11 – 23 – 40
Piscis
Tu sensibilidad te guía con claridad. Buen día para descanso, meditación y ordenar emociones.
Números: 12 – 16 – 38