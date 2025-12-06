Mhoni Vidente dio sus predicciones para este sábado 6 de diciembre, en vísperas del Día de las Velitas. Señaló que hoy la energía se siente más ligera y clara, como si muchas cosas empezaran a tomar sentido.

También recalcó que es un día perfecto para reorganizar ideas, tener conversaciones honestas y soltar tensiones que venía acumulando. La intuición está despierta y las emociones se equilibran, permitiéndote tomar decisiones con más calma y enfoque.

Aries

Este sábado te trae una energía renovadora. Querrás moverte, arreglar cosas pendientes y recuperar el control sobre situaciones recientes. Buen día para conversaciones sinceras.

Números: 2 – 15 – 34

Tauro

Necesitarás estabilidad y tranquilidad. Dedica el día a organizar tu entorno o tus ideas. Un plan familiar te alegrará.

Números: 6 – 18 – 41

Géminis

La comunicación será tu aliada. Recibes noticias o propuestas inesperadas. Tu creatividad está muy despierta hoy.

Números: 7 – 19 – 33

Cáncer

La sensibilidad aumenta, pero también tu claridad. Resuelves un asunto emocional o personal que te tenía inquieto.

Números: 1 – 22 – 38

Leo

Brillas sin esforzarte. Este sábado favorece encuentros, mensajes y momentos donde te sientes valorado.

Números: 9 – 26 – 32

Virgo

Día productivo. Retomas algo que querías avanzar y logras orden mental. Un pequeño logro te motivará mucho.

Números: 5 – 14 – 29

Libra

La energía del día te ayuda a equilibrar emociones. Un malentendido se aclara o llega un gesto que devuelve armonía.

Números: 8 – 21 – 40

Escorpio

Intuición poderosa y emociones profundas. Puedes descubrir una verdad o entender algo que no veías claro.

Números: 3 - 17 - 44

Sagitario

Tu ánimo está expansivo. Querrás salir, conectar, explorar o moverte. Buen día para decisiones importantes.

Números: 10 – 28 – 47

Capricornio

Responsabilidad y claridad. Evalúas un plan o recibes una idea que te ayuda a avanzar. Buen día para temas laborales.

Números: 4 – 23 – 36

Acuario

Ideas nuevas, inspiración y soluciones inesperadas. Conversaciones clave te abren una puerta.

Números: 11 – 24 – 39

Piscis

Tu intuición está fina. Sientes una necesidad fuerte de paz y orden emocional. Buen sábado para descansar y escuchar tu interior.

Números: 12 – 20 – 35