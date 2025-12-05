Este viernes 5 de diciembre hay una energía que favorece la claridad mental, las conversaciones importantes y la resolución de asuntos que venían estancados.

Falleció el actor Luis Alberto García, a sus 88 años, un referente del teatro y la televisión en Colombia

Estos son los cortometrajes costeños presentes en el Bogoshorts 2025

Lorenzo Figueroa, el hijo de Chayanne que participa en Exatlón Estados Unidos

Asimismo, es un día para actuar con enfoque, escuchar la intuición y dejar fluir lo que ya no encaja. Si quiere jugar la lotería le entregamos los números de la suerte por cada signo del zodiaco.

Aries

Hoy sientes un impulso fuerte de avanzar y resolver algo pendiente. Buena energía para decisiones rápidas, pero evita actuar por impulso emocional.

Números: 3 – 17 – 28

Tauro

Tu estabilidad se fortalece. Día ideal para organizar finanzas y cerrar acuerdos. Una conversación trae claridad.

Números: 6 – 15 – 42

Géminis

Tu mente estará ágil y creativa. Surgirá una idea brillante o una oportunidad inesperada. Evita dispersarte.

Números: 9 – 23 – 37

Cáncer

La energía te invita a proteger tu paz. Un asunto emocional se equilibra y te da tranquilidad.

Números: 2 – 18 – 44

Leo

Tu carisma destaca hoy. En el trabajo puedes recibir reconocimiento o un comentario positivo que te impulsa.

Números: 1 – 20 – 33

Virgo

Día perfecto para ordenar, planear y poner límites. Notarás avances en algo que estabas esperando.

Números: 5 – 14 – 29

Libra

La armonía se restablece. Un malentendido se aclara o llega una conversación que mejora tu ánimo.

Números: 8 – 21 – 40

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte. Algo oculto o confuso se revela, dándote ventaja para decidir.

Números: 10 – 27 – 41

Sagitario

Sientes energía expansiva. Buen momento para metas, viajes, estudios o iniciar un proyecto personal.

Números: 4 – 16 – 39

Capricornio

La disciplina rinde frutos. Hoy puedes recibir noticias positivas laborales o económicas.

Números: 7 – 25 – 34

Acuario

La creatividad está al máximo. Conversaciones importantes abren nuevos caminos y alianzas.

Números: 12 – 26 – 45

Piscis

Sensibilidad alta pero también claridad interior. Es buen día para escuchar tu intuición y poner orden emocional.

Números: 11 – 19 – 32