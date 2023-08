Los estrenos de las plataformas de streaming en agosto

El 4 de agosto inician los estrenos de esta plataforma de streaming con Doble Discurso que cuenta como El Griego es un consultor de imagen para políticos y Ricardo Prat, un carismático candidato que lo contrata cuando la periodista Camila Hewel lo confronta para exponer su pasado. Gracias a El Griego, Ricardo enamora a Camila, sin fijarse que alguien más la ama en secreto.

Ese mismo jueves se estrena la serie Las Flores Perdidas de Alice Hart, basada en el libro de Holly Ringland, la serie sigue la vida de Alice Hart, quien, tras perder a sus padres en un misterioso incendio, vive con su abuela June en una granja de flores. Allí descubrirá secretos profundos sobre su familia y el pasado.

El 9 de agosto se estrena Amigos Hasta La Muerte. María, Nacho y Suso son amigos desde la infancia y han compartido innumerables experiencias. Pronto, dos de ellos deberán revelar el secreto de que el otro fallecerá pronto. Antes de enfrentar esa realidad, tienen mucho por hacer y un secreto por revelar.

El 11 llega a Prime Video LOL: Last One Laughing Colombia, la franquicia de LOL abre sus puertas a 10 de los mejores comediantes para competir y ganar el trofeo de LOL: Last One Laughing, libres de hacer comedia sin censura ni límites. Deberán hacer reír a sus oponentes sin mostrar una sola sonrisa.