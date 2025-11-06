La semifinal de Miss Mundo Chile 2025 dejó una de las presentaciones más inesperadas en la historia del certamen que dejó a todos impresionados.

Ya son 100 mil las personas que han firmado oponiéndose al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Channing Tatum se convierte en ‘Roofman’, el ladrón más insólito de Estados Unidos

Jennifer Lawrence y Emma Stone producirán una película sobre ‘Miss Piggy’

Ignacia Fernández, representante de Las Condes, rompió con los esquemas del tradicional concurso de belleza al interpretar una canción de death metal con voz gutural, un estilo poco habitual en este tipo de eventos.

Pero fue beneficioso para ella porque entró a las 20 finalistas del concurso, asegurando su participación en la gran final del domingo 9 de noviembre.

¿Quién es Ignacia Fernández?

A sus 27 años, Ignacia Fernández no solo es modelo, sino también cantante y fundadora de la banda chilena de death metal progresivo “Decessus”.

La agrupación, creada en 2020, está conformada por Carlos Palma en la guitarra, Martín Fénix en la batería, Jaime Pepe en el bajo e Ignacia Fernández como vocalista principal.

El grupo ha compartido escenario con reconocidas bandas internacionales como Insomnium y Jinjer, y ha participado en festivales en Finlandia y Alemania. En septiembre de 2024, fueron teloneros de Epica en Santiago, consolidando su presencia en la escena metalera.

Instagram ignacia.fdez Ignacia Fernández es la señorita Las Condes en el Miss Mundo Chile

Según su sitio oficial, Decessus combina “ritmos complejos, melodías intensas y una fuerte carga emocional”, elementos que también se reflejaron en la actuación de Fernández durante la competencia.

Para la semifinal, la candidata decidió interpretar uno de los temas originales de su banda, acompañada en el escenario por su compañero de agrupación Carlos Palma.

“La televisión se presta para que te hagan memes o se burlen de ti. La canción que canté es de mi banda, es mi trabajo y mi vida”, señaló en una entrevista en televisión.

Fernández explicó que su técnica de voz gutural es fruto de años de estudio y cuidado profesional.

“Estudié más de dos años, muy enfocada. Tengo un otorrino y un fonoaudiólogo con los que reviso constantemente que todo esté bien. Antes de cada show, hago entre 15 y 30 minutos de ejercicios vocales”, afirmó.