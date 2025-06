Desde Barranquilla, el artista, compositor y productor Golden, dos veces nominado al Grammy, lanza hoy su álbum debut Saoko Vol. 1 a través de Global 7 Entertainment y Platoon.

Para celebrar, Golden se unió a las estrellas colombianas Kevin Florez y Yelex para el video de “Eso No Va.”

Este visual es un retrato impresionante de Medellín y “una canción para soltar lo que duele, para reconocer lo que uno vale y para seguir adelante con estilo, sin rencor pero con la lección aprendida”, dice Golden.

Saoko Vol. 1 es un vibrante tributo a las raíces afrolatinas de Golden, fusionando Afrobeats, Dancehall y ritmos latinos para celebrar la rica herencia musical de Colombia.

Con la participación de artistas colombianos y colombo-americanos como Venesti, Kevin Florez, ¿Téo?, Yelex, entre otros, el álbum reimagina “Saoco” — un término salsero que representa sabor, ritmo y alegría, con raíces en la cultura africana — a través de una perspectiva colombiana contemporánea y audaz.

Un homenaje a la cultura y los sonidos afrocaribeños, Golden es testimonio de la vitalidad y el espíritu de Colombia. Saoko Vol. 1 es una declaración poderosa de orgullo cultural, que posiciona a Golden como una nueva voz influyente en la intersección de la música afrocaribeña y latina.

Golden ha colaborado con artistas reconocidos como Coco Jones, Beéle, Lenny Tavárez, Justin Quiles, Shenseea, Maria Becerra, Zaider y más. Golden ha sido nominado al Grammy por su trabajo en What I Didn’t Tell You (Deluxe) de Coco Jones y el álbum Never Gets Late Here de Shenseea.

El artista prolífico ahora da un paso al frente para compartir su música, revelando su sonido y una visión auténtico. También ha sido aclamado por J Balvin, Remezcla, Hola En Español, La Mezcla y Audiomack Latin.

Con colaboraciones masivas y un viaje musical en constante evolución, Golden está redefiniendo el sonido de una nueva generación y estableciendo su lugar como pionero en la música latina.

