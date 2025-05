Luis Alfonso es uno de los cantantes colombianos de música popular que más se ha destacado en los últimos tiempos. Canciones como ‘El precio de tu error’, ‘Contentoso’, ‘Chismofilia’, ‘Caballero’, ‘Así o más claro’, ‘La subasta’, ‘Mi palabra contra la de ellos’, ‘La cantina’, entre otras, hacen parte de su lista de éxitos con las que ha conquistado a sus fanáticos.

El artista nacido en Popayán ha generado gran admiración, que hasta cuenta con un imitador en el programa ‘Yo me llamo’, quien se encuentra entre los favoritos del público. Cada noche el doble de Luis Alfonso se roba el show y la atención de los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz. Sin embargo, en el más reciente capítulo vivió un momento muy difícil en el escenario.

Durante la transmisión en la noche de este miércoles 21 de mayo, el participante salió al escenario como es costumbre y pretendía conquistar y atrapar al jurado con una presentación impecable al interpretar ‘Sublime mujer’, pero las cosas no salieron como esperaba.

El cantante, vestido con sombrero negro y blazer a cuadros, inició con una actuación casi perfecta, con la que emocionó a los miembros del jurado – especialmente a Amparo Grisales-, quienes disfrutaban de sus acertadas notas. Pero todo se fue a pique cuando, al imitador de Luis Alfonso se le olvidó una parte de la letra.

Tras un gesto de frustración, el artista continuó con la canción, pero preocupó a los jurados, quienes desde el otro lado del escenario lo animaron con aplausos.

Al terminar su presentación, la ‘Diva de Colombia’ expresó: “qué te pasa, estábamos aquí rezando, sí tuviste unos momentos mágicos”.

Ante las palabras de la actriz y modelo, el imitador de Luis Alfonso rompió en llanto y manifestó que desconoce los motivos de lo sucedido minutos antes.

“No sé qué me pasa, que me aprendo las canciones y cuando me subo acá y se me borran las canciones”, dijo el cantante.

Asimismo, el salsero Rey Ruiz decidió darle una recomendación para que enfrentar los miedos en el escenario.

“Cuando vengas y cantes, no pienses en que se te va a olvidar. Canta y punto. Si piensas que te vas a equivocar, te equivocas”, indicó.

De acuerdo con los jurados, esta no es la primera vez que le sucede algo similar al imitador de Luis Alfonso, pues en dos oportunidades anteriores también olvidó la letra de la canción.

Al final, Amparo preguntó al cantante si está despechado, pero contestó un rotundo “no”.

“El mismo miedo de quedar mal, me hace quedar mal. Pero sí estudie, vine con todas las ganas”, puntualizó.