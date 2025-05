Julia Volkova y Lena Katina, integrantes del dúo ruso t.A.T.u, regresarán a los escenarios tras 16 años alejadas del mundo del espectáculo. La noticia ha generado una ola de emociones entre sus seguidores, quienes volverán a corear canciones como: ‘All The Things She Said’, ‘All About Us’, ‘Not Gonna Get Us’, entre otros.

Volkova y Katina, ambas de 40 años, se separaron en 2009 para hacer carreras musicales como solistas. Sin embargo, a través de redes sociales informaron a sus fanáticos que se reunirán una vez más para traer todos esos recuerdos que vivieron a finales de los años 90 y principios de los 2000.

Desde sus cuenta de Instagram, las artistas publicaron una fotografía en las que aparecen juntas y con el mensaje: “Abróchense los cinturones de seguridad - ¡Estamos despegando!”.

“Listo, si ustedes vuelven podemos morir en paz”, “tATu de volta”, “Mis queridos amigos rusos, por favor vayan a su concierto y persuadirlos para que nos den otro álbum”, “me encantan las canciones de las Divas”, “Es un sueño de larga data de tus fans. Y ya no somos jóvenes”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en la publicación que ya acumula más de 23 mil likes.

El gran regreso de las cantantes rusas será el próximo 19 de julio en la playa del resort Mriya que se ubica en la ciudad de Yalta, en la península de Crimea.