La artista colombiana Fanny Lu celebra dos décadas de trayectoria musical con ‘Una vida bien vivida’, su primer álbum de estudio en 14 años y “un tributo” a su crecimiento personal y artístico, según dijo en entrevista con EFE

“Es un placer trabajar desde el corazón, desde la honestidad”, dijo en Miami sobre el lanzamiento del disco este jueves.

“Siento que este álbum habla de esta vida bien vivida, que no es perfecta, pero que me ha permitido crecer, estar conectada y atenta a los mensajes que me bajan del cielo”, agregó.

Producido por el músico y compositor José Gaviria, quien trabajó con ella en su primera etapa musical, el álbum de 10 surcos reúne colaboraciones con Bacilos, Carlos Baute, Olga Tañón y la artista de vallenato Ana del Castillo, en canciones que están hechas “para bailar, cantar y hasta llorar”.

El regreso discográfico de Fanny Lu no fue casual ni impulsivo. Durante años lanzó sencillos y se mantuvo activa en televisión, incluyendo su participación como jurado en ‘La Voz Kids Colombia’.

Pero el deseo de volver al formato de larga duración nunca desapareció. “Yo venía diciendo desde hace rato: quiero un álbum. Mis fans me ponían calaveritas porque no llegaba”, bromeó.

La chispa final llegó con el aniversario de 20 años en la música. “Este regalo me lo doy porque me lo merezco”, afirmó.

El álbum es colorido, diverso y profundamente personal. Explora géneros como el merengue, el vallenato, el country, el regional mexicano y el pop, sin dejar la identidad musical de la artista y su pasión por los ritmos colombianos, reflejando las múltiples influencias que la han marcado a lo largo de su carrera.

“Es un tributo a muchas regiones que han recibido mi música con tanto amor”, explicó.

Entre las colaboraciones más destacadas se encuentra la canción homónima con Bacilos. “Con Jorgito (Villamizar) tenemos una amistad de años. Hemos compartido escenarios, raíces, esa jovialidad latina. Un día se vino al estudio y dijimos: esto lo hacemos juntos. Fue natural, espontáneo”.

Además del sencillo principal ‘Ahora me río’, la cantante resalta el tema ‘La mujer que soy’, que había sacado en febrero, como canciones dedicadas a su fanaticada femenina.

“El 80 % de mis fans son mujeres. Las amo y las atesoro. Esta canción es para ellas, para que se la canten frente al espejo y celebren quiénes son”, destacó.

La artista, que se casó en 2022 con el empresario peruano Mario Brescia Moreyra, también prepara su regreso a los escenarios con una gira este año. “Montar el show en Lima es una maravilla. Es un país que amo y al que estoy muy conectada por muchas razones personales. Vamos también a México, y durante el segundo semestre estaremos girando”, contó.

Adiós al miedo

A los 52 años, Fanny Lucía Martínez Buenaventura ha hecho las paces con el espejo y hoy en día le gusta el reflejo: “Veo una mujer mucho más madura. Me celebro esa sonrisa porque es una sonrisa por los años de experiencia, por los golpes, pero también por los premios y por el público que me ha permitido hacer lo que amo durante tanto tiempo”.

Recordó también sus inicios en la música, cuando debutó en 2006 con el exitoso álbum ‘Lágrimas cálidas’. “Hoy soy una mujer diferente, que cree más en sí misma y se quiere mucho más”, aseguró.

Estas afirmaciones son parte de un “fuerte trabajo” en su crecimiento interior, un proceso que comenzó a compartir en su libro ‘La voz de tus sueños’, donde relata cómo enfrentó y superó sus temores. “El miedo paraliza, pero reconocerlo me ha permitido manejarlo mejor. No me paralizó del todo, pero sí fue protagonista en mi corazón”, reconoció.

Además de la gira, Fanny Lu prepara una segunda entrega del álbum y detalló que “será una edición deluxe con algunas canciones que me encantan, pero que se quedaron fuera. Todos son parte de lo que he vivido, lo que he aprendido y quiero compartir con todos”.

