Celine Song, una de las nuevas voces del cine norteamericano, está de regreso. La cineasta que estuvo nominada al Óscar por su ópera prima ‘Vidas pasadas’ presenta este jueves el tráiler de su segundo largometraje ‘Amores materialistas’, protagonizado por Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans.

Aquí en esta peculiar comedia, que estrenará el próximo 31 de julio en las salas del país, la protagonista interpretada por Dakota Johnson se gana la vida emparejando a millonarios de Nueva York. Trabaja como “matchmaker” de élite, conectando a banqueros de Wall Street y ejecutivas de Silicon Valley que buscan a su media naranja con precisión quirúrgica: seis cifras de ingresos, mínimo 1.83 de estatura, doctorado opcional, y que no tenga gatos.

“Es más íntimo ser la casamentera de alguien que su terapeuta”, dice el personaje de Lucy en una de las primeras escenas. Y no es exageración: Song lo sabe bien.

Antes de debutar como cineasta, fue precisamente eso —una emparejadora profesional— y lo que vio allí la marcó. “Aprendí más sobre la naturaleza humana en seis meses que en toda mi vida”, confesó la directora. Esa experiencia alimenta cada escena de esta cinta aguda, incómoda y maravillosamente honesta.

‘Amores materialistas’ no es una comedia romántica convencional. Es una historia de amor, sí, pero sobre todo es una disección quirúrgica del mercado de las relaciones. ¿Qué pasa cuando tratamos el amor como una inversión? ¿Qué perdemos cuando convertimos a las personas en activos?

Lucy cree tener todo bajo control… hasta que aparecen dos hombres que sacuden su mundo como si fueran terremotos emocionales con piernas.

Por un lado está Harry (Pedro Pascal), el “unicornio”: apuesto, educado, millonario. El tipo de hombre que toda clienta le pediría. Pero él no está interesado en las clientas, sino en Lucy.

“Pensé mucho en Cary Grant, en Harrison Ford en Working Girl, en ese tipo de elegancia clásica”, dijo Pascal sobre su inspiración para el personaje. Pero no quería que Harry fuera un cliché: “Lo importante era que no fuera un villano ni un chiste. Quería que se sintiera humano. Vulnerable”.

Y del otro lado está John (Chris Evans), un actor fracasado que trabaja como mesero. Vive con roomates, no tiene seguro médico y aún sueña con el teatro. Pero es el ex de Lucy, y la sola presencia de él hace que todo su andamiaje emocional se tambalee. “Él es un tipo que no sabe hacer bien las cuentas del amor”, dijo Song. “Pero sabe que lo que siente por Lucy no es negociable”.

Evans, conocido por sus papeles de superhéroe, aquí encarna a un hombre roto, desorientado y sincero. “No sé exactamente por qué John está enamorado de Lucy, o ella de él”, confesó. “Son esos imanes en la vida que simplemente… están. Que te marcan. Y a los que siempre vuelves”.