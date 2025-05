Ethan Hunt está de regreso… por última vez. Este jueves 22 de mayo llega a los cines Misión Imposible: La sentencia final, la octava y definitiva entrega de la franquicia protagonizada por Tom Cruise, que durante casi tres décadas ha redefinido el género del espionaje con su mezcla única de suspenso, acrobacias imposibles y un protagonista que simplemente no sabe cuándo parar. Pero esta vez, incluso él parece estar llegando al final del camino.

“Cada película que Tom y yo hacemos incorpora todo lo que hemos aprendido en las anteriores”, dice el director Christopher McQuarrie, quien vuelve a sentarse en la silla de dirección por cuarta vez consecutiva. “Lo que van a ver en La sentencia final es la culminación de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestros 18 años de trabajo juntos, llevado a su extremo absoluto”.

Y ese extremo se ve, se siente y se sufre en pantalla. Cruise no solo actúa. Se lanza de aviones, pilota helicópteros, camina sobre alas a 10 mil pies de altura sin casco, se sumerge durante más de un minuto en un tanque de agua de 9 millones de litros y filma en el Círculo Polar Ártico a -40 grados. Si usted creía que ya lo había visto hacer todo, piense otra vez.

“Me gusta describir mi relación laboral con Tom como una conversación interminable sobre cine que ocasionalmente se interrumpe por una producción”, dice McQuarrie con humor. “Estamos constantemente hablando sobre películas, sobre nuestro amor por el cine, buscando formas de desafiarnos a nosotros mismos y también de mantener viva esa esencia que creemos vital y clásica del cine”.

Adiós a Ethan Hunt… o al menos, eso parece

La historia de La sentencia final lleva a Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo a enfrentarse con una amenaza sin rostro, que trasciende gobiernos y agencias. Se trata de un enemigo invisible y digital que pone en jaque a toda la humanidad. Y, como siempre, las decisiones que tendrá que tomar Ethan no solo pondrán su vida en peligro, sino también su moral y su alma.

Este capítulo no solo se enfoca en la trama de esta entrega, explica McQuarrie, sino en “el viaje de Ethan a lo largo de un arco de 30 años que culmina en esta película. Te da una mejor idea de qué es lo que lo motiva, pero también pone en contexto su responsabilidad, no solo con su equipo, sino con el mundo entero”.

En el reparto lo acompañan viejos conocidos como Ving Rhames, Simon Pegg y Rebecca Ferguson, además de caras nuevas como Hayley Atwell, que interpreta a Grace, una misteriosa experta en engaños y robos que entra al mundo de Misión Imposible con una lealtad ambigua y un papel clave. También se suman Esai Morales como el enigmático villano Gabriel y Pom Klementieff como Paris, una asesina implacable.

Y sí, Angela Bassett está de vuelta, pero con nuevo rol: “En Fallout, conoces a Erica como directora de la CIA, pero en esta nueva entrega ha sido promovida. Ahora es la presidenta del mundo libre”, revela la actriz. “Los riesgos no podrían ser más altos. Pero ella está bien preparada para enfrentarlos. Tiene nervios de acero, claramente. Escucha su propio buen juicio”.

Paramount Pictures/Cortesía

Acción real, sin doble de riesgo

Una de las grandes apuestas de la franquicia ha sido siempre su decisión de prescindir de pantallas verdes y efectos digitales en favor de acrobacias reales, realizadas por el propio Tom Cruise. Esta película lleva esa promesa al extremo.

En esta entrega, Cruise entrenó durante meses para caminar sobre el ala de un avión Stearman mientras volaba, sin protección visible. También diseñó junto al equipo técnico una máscara iluminada para sumergirse en una escena acuática que requirió resistencia física al límite: soportó condiciones de hipoxia y escasez de oxígeno con solo el 65 % del aire disponible. Y, como si eso fuera poco, se enfrentó al frío extremo en Svalbard, Noruega, donde el equipo debía ser calentado entre tomas con secadores de pelo para evitar daños por congelación.

“No puedo elegir una sola acrobacia como la más impresionante, simplemente porque veía a Tom Cruise cada día superar la mejor acrobacia que había hecho por la mañana, y luego por la tarde superarla de nuevo”, recuerda McQuarrie. “Diría que hay una acrobacia en particular —probablemente la que considerarías la última del filme— que se destaca. Siempre me preguntan si ha habido alguna acrobacia en la que haya tenido que decir que no. Ciertamente no ha habido una en la que haya dicho que no. Pero definitivamente hay acrobacias que desearía no haber sugerido, y esta es, por mucho, la peor”.

Paramount Pictures/Cortesía

Un legado de 30 años

Desde que en 1996 Tom Cruise revivió la serie de televisión Misión: Imposible en formato cinematográfico, cada película ha apostado por reinventarse sin perder la esencia. La música icónica de Lalo Schifrin sigue marcando el paso de cada misión, y frases como “Esta grabación se autodestruirá en cinco segundos” permanecen como tatuajes culturales. No hay reinicios, ni recasts, ni rellenos: Cruise ha sido Ethan Hunt durante 30 años, sin interrupciones.

Y eso se nota. “La alegría, la alegría pura, y te contagian con esa alegría”, dice Angela Bassett al hablar de trabajar con Cruise y McQuarrie. “Lo valoro muchísimo, y tengo que llevar eso conmigo, trasladarlo a otras experiencias y tratar de recordarlo siempre”.

Bassett también celebra la autenticidad del rodaje: “Bueno, sabemos que, sin duda, las locaciones son impresionantes. Los sets prácticos, sin comparación. A veces lo miro y pienso: ‘Dios mío, si yo fuera tu madre, no sé cómo se sentirá viendo algunas de las cosas que haces en pantalla, todo por amor al cine’. Pero sé que están tan seguros como es posible estarlo, y equipados de todas las maneras posibles”.