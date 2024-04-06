En el capítulo de este viernes 5 de abril se conocieron los primeros participantes eliminados del ‘Desafío XX’ de ‘Caracol Televisión’, que completó su primera semana de estreno con una buena acogida por parte de los televidentes, logrando liderar el ‘rating’ de la televisión colombiana desde su estreno.

Los dos desafiantes que abandonaron el reality fueron Ana, del equipo Omega, y Vittorio, de Gamma, tras perder la prueba de eliminación que se desarrolló en el Box Negro.

Ana explicó que el miedo a las alturas la paralizó y por eso no pudo superar el obstáculo de la plataforma elevada. 'Fue muy duro para mí, me bloqueé. Yo hice muchas pruebas, en las otras me fue muy bien, porque las pasé y vencí el miedo. Yo te tengo temor, pero terrible, a las alturas, es una cosa horrible. (...) me dejé llevar por el miedo. A pesar de que lo intentaba, consideraba que no era capaz', dijo la exparticipante a ‘Caracol Televisión’.

Por su parte, Vittorio le atribuyó parte de su derrota a la suerte. 'Yo ejecuté muy bien las pruebas en las que alcancé a participar y al final la suerte me jugó en contra. Tuve bastante tiempo para tocar las cuerdas y quizá no era el detalle o la técnica, no me fijé bien cómo lo hicieron los demás y no se dio', señaló al citado medio.

Sobre la experiencia de competir en este programa, Vittorio dijo: 'Me gustó mucho haber estado en Playa Baja porque me probó. Yo a veces hablo mucho de que yo aguanto y salí de allí enérgico para este Desafío a Muerte'.

Uno de los momentos más emotivos de la salida de Ana y Vittorio fue el momento en que este último se despidió de ‘Campanita’, integrante del equipo Omega y con quien había comenzado a tener cercanía.

‘Campanita’ y Vittorio todos los días se saludaban a gritos desde sus respectivas casas, aprovechando que están cerca. Se deseaban buenas noches y se felicitaban por el desempeño que habían tenido en las pruebas. Estos momentos desataban risas entre los compañeros de Omega y Gamma.

