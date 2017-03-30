Con un recorrido entre anécdotas de amigos, maestros, familiares y compañeros de Juan Gossaín, la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación (Afacom), en el marco de su congreso académico, entregó ayer un reconocimiento a la vida y obra de este periodista colombiano, en el marco de la Cátedra Europa.
Durante el encuentro, Gossaín –quien ha ejercido empíricamente la profesión- afirmó que 'ya no es posible llegar al periodismo sin pasar por un aula. Eso era antes'.
Para este hijo de San Bernardo del Viento (Córdoba), el periodista actual debe reunir tres condiciones principales: la verdad por encima de todo, independencia ante cualquier poder y preparación.
Insistió, además, en que sus colegas deben enfretarse a una lucha diaria contra la autocensura. Su consigna –dijo– es 'ni santista, ni uribista; sino periodista'.
Paralelo a esta jornada en honor al periodismo, la programación de Cátedra Europa brindó otros espacios a los asistentes, entre ellos la charla sobre 'El intelectual latinoamericano'. (Ver nota en la página 4C)
En cuanto al reconocimiento entregado por la asociación, Gossaín dijo sentirse enaltecido, pues 'para uno que no es estudiado, ser homenajeado por Afacom es una gran responsabilidad'.
Periodismo literario
Su inquietud por la lectura en su etapa de adolescencia y su contacto con la fantasía lo llevaron a encontrar esta vocación. No obstante —reconoció— 'yo quería ser escritor; yo soy periodista por necesidad'.
La fusión entre lo literario y lo periodístico es una de sus principales virtudes. Gossaín comenzó su trabajo periodístico en El Espectador, luego se desempeñó como jefe de redacción de EL HERALDO, etapa que —recordó— ya fue hace cerca de 40 años.
También es autor de la novela La mala hierba, que fue llevada a la televisión como telenovela. Otro de sus grandes logros fue la escogencia de una selección de sus crónicas en la revista Semana para el libro La Nostalgia del Alcatraz.
En 2006 la Revista Diners y la Editorial Planeta publicaron su segunda novela, La balada de María Abdala. Hasta el 30 de junio de 2010, Juan Gossaín se desempeñó como Director Nacional de Noticias de la Radio Cadena Nacional de Colombia (RCN Radio).
Pero más allá de esta trayectoria, Gossaín se ha destacado por ser un periodista de contundentes afirmaciones, como la que entregó a EL HERALDO en 2014: 'nunca había visto a la prensa revuelta en el mismo fango que los políticos'.
Encuentro Afacom
Ayer comenzó el Congreso Académico de Afacom, con una programación que finaliza hoy. Allí, los decanos y directores de programas han debatido las tendencias de la formación y los retos del oficio.
Además ha contado con la participación de interculturales, congregando a investigadores como Albert Chillón, de la Universidad Autónoma de Barcelona; David Cortright, InstitutoKroc; Rafael Obregón, de Unicef; Sandra Massoni, Universidad Nacional de Rosario Argentina; el cineasta social Tobby Miller, el reconocido fotógrafo de guerra Gervasio Sánchez, además de los directores de comunicaciones de importantes empresas.
Alberto Martínez, vicepresidente de Afacom, detalló que el reconocimiento al varias veces ganador del Premio Simón Bolívar 'es por su particular estilo de vida, su interés por la lectura y su amplio conocimiento de la historia'.
Coincidió con Gossaín en que los periodistas deben formarse en universidades. 'Antes no había tantas oportunidades de estudio como ahora y menos en el periodismo'.
Sobre Barranquilla
A propósito del cumpleaños de Barranquilla, que se celebra el próximo 7 de abril, Gossaín consideró que 'dentro del Caribe no hay nada más original que un barranquillero', lo cual expondrá mañana en una conferencia en Cartagena.
Detalló que hay una característica que le apasiona de los oriundos de esta tierra y es 'su manera de pensar ante los pesares de la vida'.
Agenda
8:00 – 8:30
International strategic planning within Higher Education institutions
Salón 93K
8:00 – 8:45
Políticas públicas, planeación y territorio
Salón 12E
8:30 – 9:00
Papel del Estado en la internacionalización de las universidades
Salón 93K
8:30 – 9:20
Redefiniciones de perfil del comunicador desde los nuevos paradigmas
Auditorio
8:30 – 9:30
Cooperación alemana: El trabajo para la paz desde la práctica
Salón 21K
8:30 – 12:30
Conversatorio en torno al papel de las empresas en el posconflicto, las problemáticas, los desafíos, los posibles escenarios de intervención
Salón 31K
8:30 – 1:30
International Student’s Fair
Plazoleta Cátedra Europa
8:45 - 9:30
Desarrollo urbano sostenible - estrategias y retos
Salón 12E
8:45 – 9:45
La educación superior ante la sociedad digital: Lecciones aprendidas y horizontes cercanos
Salón 13G2
9:00 – 9:40
Fronteras culturales
Salón 12G2
9:00 – 9:45
Sustain – T (Technologies for Sustainable Development) Outcomes: An Eramus Mundus Project
Salón 93K
9:20 – 10:00
El sentir y el hacer de los comunicadores organizacionales en el contexto colombiano, resultados del perfil del dircom en Colombia
Auditorio
9:30 – 10:00
Cooperación alemana para la paz: Instituto Capaz
Salón 21K
9:30 - 10:15
Paisaje como herramienta de ordenamiento territorial
Salón 12E
9:30 – 10:30
Charla de oportunidades de estudio y becas en la Universidad de Deusto
Salón 11G2
9:40 – 9:50
Testimonio directo de la extracción injusta de recursos biológicos. Los problemas territoriales-ambientales de los consejos comunitarios
Salón de proyecciones
9:40 – 10:20
Intercambios culturales
Salón 12G2
9:45 – 10:15
How international strategic networks in research and teaching help shaping the global profile of HEIs
Salón 93K
9:45 – 10:45
Tecnologías digitales en la educación superior: desafíos y transformaciones
Salón 13G2
9:50 – 10:10
Presentación Bioresources for oliviculture: El proyecto before H2020. Investigaciones cientificas sobre recursos vegetales genéticos
Salón de proyecciones
10:00 – 10:30
Cooperación de Francia para la paz en Colombia
Salón 21K
10:00 - 12:00
Panel con directores de comunicación
Auditorio
10:10 - 10:30
Derechos fundamentales y biodiversidad
Salón de proyecciones
10:15 – 11:00
The SGroup-FAUBAI Latin American Think Tank: mapping the possibilities, expanding horizons
Salón 93K
10:15 – 11:00
Construcción comunitaria de mapas
Salón 12E
10:30 – 10:50
Nagoya Protocol and the harmonization of international laws on genetic resources in Colombia
Salón de proyecciones
10:30 – 11:00
Un proyecto de reconciliación: El tratado de Roma 60 años después
Salón 21K
10:30 – 11:10
Viajes y literatura
Salón 12G2
10:30 – 11:30
Subgéneros de la ciencia ficción: Géneros dentro del género
Salón 25E
10:30 – 12:30
Discusiones actuales del derecho público: Colombia y Francia
Salón 11G2
10:45 – 11:30
Videoconferencia: Acercamientos innovadores con el uso de las TIC en el ámbito de la E. Infantil
Salón 13G2
10:50 – 11:10
El Protocolo de Nagoya y sus implicancias para la investigación en América Latina: problemas, desafíos y oportunidades
Salón de proyecciones
11:00 – 11:30
La Unión Europea y la paz en Colombia
Salón 21K
11:00 – 11:30
European projects and International Credit Mobility with non-Europeans countries
Salón 93K
11:00 -12:00
Mesa cerrada - Cierre del XI simposio de ciudades europeas y latinoamericanas: Políticas, sostenibilidad y paisaje
salón 12E
11:10 – 11:30
La custodia, apropiación y uso del conocimiento tradicional como un derecho especial etnico- colectivo: caso de estudio las expresiones culturales de las comunidades étnicas del Chocó
Salón de proyecciones
11:10 – 11:50
Viajes y tecnología
Salón 12G2
11:30 – 12:00
Cooperación del Reino de los Países Bajos para la paz en Colombia
Salón 21K
11:30 – 12:30
Las tecnologías digitales en la educación infantil, básica y media: desafíos y transformaciones
Salón 13G2
13:30 – 14:00
Habrá igualdad de género en la sociedad cuando haya igualdad de género en el hogar
Salón 12G2
13:30 – 15:30
Charla de oportunidades de estudio y becas en Francia
Salón 14C
14:00 – 14:30
Populism and its outcomes: an empirical analysis
Salón 12G2
14:00 – 14:50
Intervención y evaluación en las estrategias de desarrollo
Auditorio
14:30 – 14:50
Experiencia de la implementación del Protocolo de Nagoya en el marco de la Unión Europea
Salón de proyecciones
14:30 – 15:00
Dinámica de inversión española en Colombia: presente y futuro
Salón 12G2
14:30 – 15:30
Diseño como bien común: El diseño como eje de desarrollo en un gobierno
Salón 31K
14:30 – 15:30
Ciencia ficción y sociedad: un género de culto
Salón 25E
14:30 – 15:30
Cooperación italiana para la paz en Colombia
Salón 21K
14:30 – 15:30
Charla de oportunidades de estudio y becas en la Universidad de Bayreuth
Salón 11G2
14:30 – 17:30
Ciclo de ponencias de experiencias de innovación y de investigación
Salón 13G2
14:50 – 15:10
Agotamiento de DPI. El caso de las variedades vegetales
Salón de proyecciones
14:50 – 16:00
La evidencia del impacto de los proyectos de comunicación para el cambio social a nivel global
Auditorio
15:00 – 15:30
Hoja de ruta de la UE para el compromiso con la sociedad civil en los países socios 2014-2017
Salón 12G2
15:10 – 15:30
La biodiversidad y los conocimientos tradicionales desde el Derecho de competencia
Salón de proyecciones
15:30 – 15:50
Protección jurídica de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales en el régimen comunitario andino
Salón de proyecciones
15:30 – 16:00
Cooperación del Vaticano para la paz en Colombia
Salón 21K
15:30 - 16:30
¿Se puede comprender la globalización? pequeñas ideas en grandes escenarios
Salón 14C
15:30 - 16:30
La gestión final de las violencias políticas: lecciones aprendidas
Salón 37C
15:45 – 16:45
Diseño para la divulgación científica: Museo de ciencia y tecnología GiraVerde
Salón 31K
15:50 – 16:20
Antecedentes filosóficos para una aprehensión del derecho de autoría
Salón de proyecciones
16:00 – 16:30
Cooperación española para la paz en Colombia
Salón 21K
16:10 – 16:30
Los procedimientos para reclamaciones ambientales y el Protocolo de Nagoya
Salón de proyecciones
16:20 - 16:40
Importancia de instrumentos contractuales y constitucionales en la protección de los recursos genéticos
Salón de proyecciones
16:30 - 17:00
Debate abierto cooperación Europea para la paz en Colombia
Salón 21K
16:30 - 17:30
Charla de oportunidades de estudio y beca en España
Salón 14C
16:30 – 17:30
Cooperación de Suiza para la paz en Colombia
Salón 21K
16:30 - 17:30
Picnic de lectura / Biblioteca abierta
Comedor estudiantes (Bambú)
16:30 - 17:30
Tres leyes de la robótica: perspectiva moral
Biblioteca Karl C. Parrish, BibLab2
16:30 – 18:00
Muestra artística: ENVOL
Salón Harvard 1
17:00 -17:30
Presentación del nuevo convenio académico entre la Uninorte y la KU
Salón 21K
17:00 – 18:00
Territorio UX: Nuevos desafíos para diseñadores y usuarios
Salón 31K
17:00 – 18:30
Charla didáctica sobre la influencia de la ciencia ficción en la música electrónica
Salón 25E
18:30 - 20:30
Jueves de cine: El viaje a la luna (1902) y Doce Monos (1995)
Biblioteca Karl C. Parrish, media torta
18:30
Concierto EuroCaribe: Monsieur Periné
Coliseo Los Fundadores, Universidad del Norte