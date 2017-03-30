Con un recorrido entre anécdotas de amigos, maestros, familiares y compañeros de Juan Gossaín, la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación (Afacom), en el marco de su congreso académico, entregó ayer un reconocimiento a la vida y obra de este periodista colombiano, en el marco de la Cátedra Europa.

Durante el encuentro, Gossaín –quien ha ejercido empíricamente la profesión- afirmó que 'ya no es posible llegar al periodismo sin pasar por un aula. Eso era antes'.

Para este hijo de San Bernardo del Viento (Córdoba), el periodista actual debe reunir tres condiciones principales: la verdad por encima de todo, independencia ante cualquier poder y preparación.

Insistió, además, en que sus colegas deben enfretarse a una lucha diaria contra la autocensura. Su consigna –dijo– es 'ni santista, ni uribista; sino periodista'.

Paralelo a esta jornada en honor al periodismo, la programación de Cátedra Europa brindó otros espacios a los asistentes, entre ellos la charla sobre 'El intelectual latinoamericano'. (Ver nota en la página 4C)

En cuanto al reconocimiento entregado por la asociación, Gossaín dijo sentirse enaltecido, pues 'para uno que no es estudiado, ser homenajeado por Afacom es una gran responsabilidad'.

Periodismo literario

Su inquietud por la lectura en su etapa de adolescencia y su contacto con la fantasía lo llevaron a encontrar esta vocación. No obstante —reconoció— 'yo quería ser escritor; yo soy periodista por necesidad'.

La fusión entre lo literario y lo periodístico es una de sus principales virtudes. Gossaín comenzó su trabajo periodístico en El Espectador, luego se desempeñó como jefe de redacción de EL HERALDO, etapa que —recordó— ya fue hace cerca de 40 años.

También es autor de la novela La mala hierba, que fue llevada a la televisión como telenovela. Otro de sus grandes logros fue la escogencia de una selección de sus crónicas en la revista Semana para el libro La Nostalgia del Alcatraz.

En 2006 la Revista Diners y la Editorial Planeta publicaron su segunda novela, La balada de María Abdala. Hasta el 30 de junio de 2010, Juan Gossaín se desempeñó como Director Nacional de Noticias de la Radio Cadena Nacional de Colombia (RCN Radio).

Pero más allá de esta trayectoria, Gossaín se ha destacado por ser un periodista de contundentes afirmaciones, como la que entregó a EL HERALDO en 2014: 'nunca había visto a la prensa revuelta en el mismo fango que los políticos'.

Encuentro Afacom

Ayer comenzó el Congreso Académico de Afacom, con una programación que finaliza hoy. Allí, los decanos y directores de programas han debatido las tendencias de la formación y los retos del oficio.

Además ha contado con la participación de interculturales, congregando a investigadores como Albert Chillón, de la Universidad Autónoma de Barcelona; David Cortright, InstitutoKroc; Rafael Obregón, de Unicef; Sandra Massoni, Universidad Nacional de Rosario Argentina; el cineasta social Tobby Miller, el reconocido fotógrafo de guerra Gervasio Sánchez, además de los directores de comunicaciones de importantes empresas.

Alberto Martínez, vicepresidente de Afacom, detalló que el reconocimiento al varias veces ganador del Premio Simón Bolívar 'es por su particular estilo de vida, su interés por la lectura y su amplio conocimiento de la historia'.

Coincidió con Gossaín en que los periodistas deben formarse en universidades. 'Antes no había tantas oportunidades de estudio como ahora y menos en el periodismo'.

Sobre Barranquilla

A propósito del cumpleaños de Barranquilla, que se celebra el próximo 7 de abril, Gossaín consideró que 'dentro del Caribe no hay nada más original que un barranquillero', lo cual expondrá mañana en una conferencia en Cartagena.

Detalló que hay una característica que le apasiona de los oriundos de esta tierra y es 'su manera de pensar ante los pesares de la vida'.

Agenda

8:00 – 8:30

International strategic planning within Higher Education institutions

Salón 93K

8:00 – 8:45

Políticas públicas, planeación y territorio

Salón 12E

8:30 – 9:00

Papel del Estado en la internacionalización de las universidades

Salón 93K

8:30 – 9:20

Redefiniciones de perfil del comunicador desde los nuevos paradigmas

Auditorio

8:30 – 9:30

Cooperación alemana: El trabajo para la paz desde la práctica

Salón 21K

8:30 – 12:30

Conversatorio en torno al papel de las empresas en el posconflicto, las problemáticas, los desafíos, los posibles escenarios de intervención

Salón 31K

8:30 – 1:30

International Student’s Fair

Plazoleta Cátedra Europa

8:45 - 9:30

Desarrollo urbano sostenible - estrategias y retos

Salón 12E

8:45 – 9:45

La educación superior ante la sociedad digital: Lecciones aprendidas y horizontes cercanos

Salón 13G2

9:00 – 9:40

Fronteras culturales

Salón 12G2

9:00 – 9:45

Sustain – T (Technologies for Sustainable Development) Outcomes: An Eramus Mundus Project

Salón 93K

9:20 – 10:00

El sentir y el hacer de los comunicadores organizacionales en el contexto colombiano, resultados del perfil del dircom en Colombia

Auditorio

9:30 – 10:00

Cooperación alemana para la paz: Instituto Capaz

Salón 21K

9:30 - 10:15

Paisaje como herramienta de ordenamiento territorial

Salón 12E

9:30 – 10:30

Charla de oportunidades de estudio y becas en la Universidad de Deusto

Salón 11G2

9:40 – 9:50

Testimonio directo de la extracción injusta de recursos biológicos. Los problemas territoriales-ambientales de los consejos comunitarios

Salón de proyecciones

9:40 – 10:20

Intercambios culturales

Salón 12G2

9:45 – 10:15

How international strategic networks in research and teaching help shaping the global profile of HEIs

Salón 93K

9:45 – 10:45

Tecnologías digitales en la educación superior: desafíos y transformaciones

Salón 13G2

9:50 – 10:10

Presentación Bioresources for oliviculture: El proyecto before H2020. Investigaciones cientificas sobre recursos vegetales genéticos

Salón de proyecciones

10:00 – 10:30

Cooperación de Francia para la paz en Colombia

Salón 21K

10:00 - 12:00

Panel con directores de comunicación

Auditorio

10:10 - 10:30

Derechos fundamentales y biodiversidad

Salón de proyecciones

10:15 – 11:00

The SGroup-FAUBAI Latin American Think Tank: mapping the possibilities, expanding horizons

Salón 93K

10:15 – 11:00

Construcción comunitaria de mapas

Salón 12E

10:30 – 10:50

Nagoya Protocol and the harmonization of international laws on genetic resources in Colombia

Salón de proyecciones

10:30 – 11:00

Un proyecto de reconciliación: El tratado de Roma 60 años después

Salón 21K

10:30 – 11:10

Viajes y literatura

Salón 12G2

10:30 – 11:30

Subgéneros de la ciencia ficción: Géneros dentro del género

Salón 25E

10:30 – 12:30

Discusiones actuales del derecho público: Colombia y Francia

Salón 11G2

10:45 – 11:30

Videoconferencia: Acercamientos innovadores con el uso de las TIC en el ámbito de la E. Infantil

Salón 13G2

10:50 – 11:10

El Protocolo de Nagoya y sus implicancias para la investigación en América Latina: problemas, desafíos y oportunidades

Salón de proyecciones

11:00 – 11:30

La Unión Europea y la paz en Colombia

Salón 21K

11:00 – 11:30

European projects and International Credit Mobility with non-Europeans countries

Salón 93K

11:00 -12:00

Mesa cerrada - Cierre del XI simposio de ciudades europeas y latinoamericanas: Políticas, sostenibilidad y paisaje

salón 12E

11:10 – 11:30

La custodia, apropiación y uso del conocimiento tradicional como un derecho especial etnico- colectivo: caso de estudio las expresiones culturales de las comunidades étnicas del Chocó

Salón de proyecciones

11:10 – 11:50

Viajes y tecnología

Salón 12G2

11:30 – 12:00

Cooperación del Reino de los Países Bajos para la paz en Colombia

Salón 21K

11:30 – 12:30

Las tecnologías digitales en la educación infantil, básica y media: desafíos y transformaciones

Salón 13G2

13:30 – 14:00

Habrá igualdad de género en la sociedad cuando haya igualdad de género en el hogar

Salón 12G2

13:30 – 15:30

Charla de oportunidades de estudio y becas en Francia

Salón 14C

14:00 – 14:30

Populism and its outcomes: an empirical analysis

Salón 12G2

14:00 – 14:50

Intervención y evaluación en las estrategias de desarrollo

Auditorio

14:30 – 14:50

Experiencia de la implementación del Protocolo de Nagoya en el marco de la Unión Europea

Salón de proyecciones

14:30 – 15:00

Dinámica de inversión española en Colombia: presente y futuro

Salón 12G2

14:30 – 15:30

Diseño como bien común: El diseño como eje de desarrollo en un gobierno

Salón 31K

14:30 – 15:30

Ciencia ficción y sociedad: un género de culto

Salón 25E

14:30 – 15:30

Cooperación italiana para la paz en Colombia

Salón 21K

14:30 – 15:30

Charla de oportunidades de estudio y becas en la Universidad de Bayreuth

Salón 11G2

14:30 – 17:30

Ciclo de ponencias de experiencias de innovación y de investigación

Salón 13G2

14:50 – 15:10

Agotamiento de DPI. El caso de las variedades vegetales

Salón de proyecciones

14:50 – 16:00

La evidencia del impacto de los proyectos de comunicación para el cambio social a nivel global

Auditorio

15:00 – 15:30

Hoja de ruta de la UE para el compromiso con la sociedad civil en los países socios 2014-2017

Salón 12G2

15:10 – 15:30

La biodiversidad y los conocimientos tradicionales desde el Derecho de competencia

Salón de proyecciones

15:30 – 15:50

Protección jurídica de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales en el régimen comunitario andino

Salón de proyecciones

15:30 – 16:00

Cooperación del Vaticano para la paz en Colombia

Salón 21K

15:30 - 16:30

¿Se puede comprender la globalización? pequeñas ideas en grandes escenarios

Salón 14C

15:30 - 16:30

La gestión final de las violencias políticas: lecciones aprendidas

Salón 37C

15:45 – 16:45

Diseño para la divulgación científica: Museo de ciencia y tecnología GiraVerde

Salón 31K

15:50 – 16:20

Antecedentes filosóficos para una aprehensión del derecho de autoría

Salón de proyecciones

16:00 – 16:30

Cooperación española para la paz en Colombia

Salón 21K

16:10 – 16:30

Los procedimientos para reclamaciones ambientales y el Protocolo de Nagoya

Salón de proyecciones

16:20 - 16:40

Importancia de instrumentos contractuales y constitucionales en la protección de los recursos genéticos

Salón de proyecciones

16:30 - 17:00

Debate abierto cooperación Europea para la paz en Colombia

Salón 21K

16:30 - 17:30

Charla de oportunidades de estudio y beca en España

Salón 14C

16:30 – 17:30

Cooperación de Suiza para la paz en Colombia

Salón 21K

16:30 - 17:30

Picnic de lectura / Biblioteca abierta

Comedor estudiantes (Bambú)

16:30 - 17:30

Tres leyes de la robótica: perspectiva moral

Biblioteca Karl C. Parrish, BibLab2

16:30 – 18:00

Muestra artística: ENVOL

Salón Harvard 1

17:00 -17:30

Presentación del nuevo convenio académico entre la Uninorte y la KU

Salón 21K

17:00 – 18:00

Territorio UX: Nuevos desafíos para diseñadores y usuarios

Salón 31K

17:00 – 18:30

Charla didáctica sobre la influencia de la ciencia ficción en la música electrónica

Salón 25E

18:30 - 20:30

Jueves de cine: El viaje a la luna (1902) y Doce Monos (1995)

Biblioteca Karl C. Parrish, media torta

18:30

Concierto EuroCaribe: Monsieur Periné

Coliseo Los Fundadores, Universidad del Norte