Estudiar un programa de posgrado que actualice conocimientos y mejore los perfiles es una decisión que toman cada vez más profesionales, con el fin de ser más competitivos en un mercado laboral exigente y cambiante.

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La cantidad de nuevos estudiantes de los máximos niveles de formación ha venido aumentando, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies): del 2015 al 2020, último año con data actualizada, las matrículas en especializaciones pasaron de 86.280 a 104.509, en maestrías de 52.608 a 64.460 y en doctorados de 5.158 a 6.464.

Los nuevos posgrados han llegado de la mano de universidades como la Simón Bolívar, alma mater que obtuvo los registros calificados para el Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas, las maestrías en Gestión del Aseguramiento de la Calidad y en Salud Pública, y las especializaciones en Derecho Constitucional, Derecho Probatorio y en Adicciones. Unisimón amplió así a 92 su oferta de programas posgraduales en Barranquilla y Cúcuta.

‘Hemos trabajado con el propósito de generar indicadores de producción investigativa de altísima calidad y crear programas posgraduales que nos permiten ser líderes en diferentes procesos de formación, con especializaciones, maestrías y doctorados que complementan la oferta que ya tenemos en pregrados’, dice Sonia Falla Barrantes, vicerrectora Académica de Unisimón.

Ciencias jurídicas

En el Caribe colombiano solo había dos programas doctorales en Derecho, en Barranquilla y Santa Marta.

La capital del Atlántico fue entre 2001 y 2017 el tercer proveedor de abogados de los más de 22 mil que había en el país.

Por eso, el Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de Unisimón es el primero de su denominación, luego de que el 26 de abril anterior recibiera del Ministerio de Educación Nacional (MEN) registro calificado para ser cursado de manera presencial en Barranquilla, con 80 créditos académicos.

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'Hay un enorme potencial de egresados de programas de Derecho, sin contar el número tan importante de egresados en Ciencias Políticas, especialización y maestrías en Política y Gobierno, ansiosos de tener una nueva oferta doctoral para seguir formándose como investigadores', asegura el doctor Porfirio Bayuelo Schonewoolff, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Unisimón.

Esta institución educativa superior también obtuvo los avales del MEN para formar abogados especialistas en Derecho Constitucional, mediante las modalidades presencial y virtual en sus sedes de Barranquilla y Cúcuta.

El programa cuenta con 25 créditos académicos. Su modalidad combinada, mediada por la TICs, permitirá que más profesionales sigan su ruta de profundización en un mundo globalizado.

La oferta posgradual en ciencias jurídicas y sociales de Unisimón la completan las especializaciones en Derecho Probatorio y en Adicciones, que recibieron sendos registros calificados por 7 años.

‘La sociedad sigue avanzando rápidamente en cuanto a derechos, garantías e igualdad, por lo que la Universidad Simón Bolívar y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales le apuestan a formar profesionales que generen sinergias con el entorno y sean críticos, creativos e innovadores’, agrega el doctor Bayuelo.

Educación y Salud Pública

La necesidad de aportar a la formación de expertos que lideren y gestionen los sistemas de aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación, las secretarías de educación de los entes territoriales, el Ministerio de Educación y los sistemas educativos en general, propició la primera Maestría en Gestión del Aseguramiento de la Calidad de la Educación en Colombia.

Esta nueva alternativa de estudios magistrales recibió registro calificado a través de la resolución 004270 de 28 de marzo de este año, con modalidad combinada (presencial y virtual) y 50 créditos académicos.

‘La educación como medio fundamental para el desarrollo y la transformación de la sociedad debe buscar opciones para el fortalecimiento de la calidad, y los egresados de esta maestría serán parte de los equipos líderes y podrán proponer soluciones para fortalecer la calidad educativa de instituciones, programas, políticas, procesos y currículos’, resalta el rector de Unisimón, José Consuegra Bolívar.

Por su parte, la Maestría en Salud Pública contribuirá a la cualificación de personal capaz de analizar los cambios de los perfiles epidemiológicos para integrarlos al contexto de las comunidades y a factores como la cultura, las creencias, las transformaciones sociales, los cambios poblacionales, las dinámicas políticas y la globalización.