“El Superpuerto debe tener mercado para su inversión”

Díaz-Balart afirmó que representantes de esos puertos estarán en Barranquilla, donde ha destacado el talento humano capacitado. “Esta es una ciudad con una transformación que no la he visto en ninguna ciudad del mundo, con una fórmula mágica del trabajo de lo público y lo privado. Y no conozco otro puerto en donde la ecuación 20% de los ingresos de Barranquilla están relacionados al movimiento de carga, o sea, lo que tú pones en el barco, lo que sacas del barco. El 80% de los ingresos están relacionados a toda una plataforma logística que ha desarrollado René Puche, presidente del Puerto de Barranquilla”.