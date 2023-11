Los pro y contra de una sociedad entre Ecopetrol y PDVSA

Sobre la empresa PDVSA, Amilkar Acosta indicó que Colombia está importando combustibles, porque las refinerías no producen lo suficiente.

Ecopetrol importa petróleo liviano desde California, Estados Unidos, y del Golfo de México para mezclar con el crudo extraído en Colombia que es pesado, con el propósito de mejorar la calidad de refinación de la gasolina de consumo nacional, explicó el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Esta es una de las decisiones del Gobierno para, con un precio de combustible más competitivo, “avanzar en el cierre del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC”.

Amilkar Acosta afirmó que hay una repotenciación de las refinerías de PDVSA y consideró que se podría maquilar allá crudos de Colombia para producirlos, sin pasar por alto que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo.

“Solo que no las han sabido aprovechar y administrar. Esa empresa está quebrada, porque desde el gobierno de Hugo Chaves, pasando por Nicolás Maduro, la convirtieron en la caja menor (o mayor) de la Presidencia. Se vio muy afectada por la venta a precio de huevo de crudo a los países del Caribe con la diplomacia chavista petrolera. Y luego se vio afectada también por las sanciones de Estados Unidos y con el endeudamiento de Venezuela con China, cuyo servicio de la deuda se paga con petróleo, lo que le resta caja. Ahora que se flexibilizan las sanciones por parte de Estados Unidos le da un respiro a PDVSA y se abren oportunidades de inversión. PDVSA tiene lo que no tiene Colombia, petróleo y Ecopetrol tiene lo que no tiene PDVSA, capacidades y músculo financiero”.

Venezuela de acuerdo a la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) en el 2022 produjo 720 millones de barriles diarios en promedio frente a los 1,2 millones que logró en el 2021.

Tomás González Estrada tiene como referencia los análisis de actores en Venezuela de la industria minero energética. “Escucho decir que es una empresa que tiene muchas dificultades. Cómo ha reducido su producción. Lo dijo recientemente en una entrevista un ex ministro del Gobierno de Hugo Chávez que no hay excedentes de gas para exportar a Colombia. PDVS es una empresa que se ha desviado de su propósito y está haciendo otras tareas que no son del sector de energía”.

Sobre el gas, que no es la primera vez que los dos países hablan de compra y venta de gas, en la red social X, Andrés Camacho, ministro de Minas, indicó que Colombia importa gas desde el año 2014 y es utilizado en grandes cantidades para la producción de energía térmica. "En 2023, el mercado ofertó, en promedio, 183.951 MBTU diarias de Gas importado a través de la Regasificadora del Caribe, cuyo valor de tasa es de alrededor de 16 USD por MBTU, mucho más costoso que el gas de Venezuela. Si logramos precios más competitivos, ello tendrá una reducción importante en los costos de generación de energía térmica para el país".