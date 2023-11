Gremios proponen activar proyectos e incentivos para recuperar la economía

Hay que hacer algo por la economía del país. Esto es sin duda uno de los clamores de gremios, empresarios y sectores de la productividad al ver como los indicadores económicos caen trimestre tras trimestre en el país, una situación que ya prende las alarmas y debe ser tomado con la total seriedad y enfoque por parte del Gobierno nacional.

Y es que no es para menos, los números no respaldan a la economía y ya no se habla solamente de una desaceleración, sino también de un decrecimiento del mismo. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del año se contrajo a -0,3 %.