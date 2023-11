Los agronegocios que ‘cultivan’ el crecimiento del PIB del Atlántico

Entre los desafíos que tiene la actividad agrícola está el que se garantice la siembra y producción de otros cereales como el millo, que tiene en Juan de Acosta una tradición y propuestas para agronegocios.

Eduarda Madera Cerpa, vive en Piojó y prepara quibe, dulces y hasta pizza a base del millo, preparaciones con demanda en Barranquilla, pero dice que no está garantizada la compra del cereal todo el año.

La producción de millo es muy dispersa, no hay maquinaria para tener un pilado y todos los cultivadores tienen que controlen las plagas que ataca la planta graminea. De acuerdo a la nutricionista e investigadora de la Universidad del Atlántico, Josefa Palacios se necesita garantizar 12 toneladas mensuales del mijo para pensar en iniciativas que están sobre la mesa como la producir pastas a base de millo con proceso industrializado.

Otros cultivos como el de ají topito, producidos en el corregimiento de Cibarco, en Baranoa, son otra opción para comercializar en el mercado local y que pueden elevarse a una categoría mayor. Pedro Molina Blanco, de 45 años, y dedicado desde niño al cultivo, asegura que lamentablemente las asociaciones no han podido organizarse en este producto, aunque sí hay otras alrededor del guandul. “Hace unos días vendí 98 libras de ají en $125.000 y después me enteré que costaba $240.000. Me engañó el comprador. Y aprendí”.

Los agronegocios son una oportunidad para entender la importancia de cuidar los suelos y el aprovechamiento de los materiales orgánicos para los cultivos, generar empleo, promover una cultura de tradición campesina y garantizar la seguridad alimentaria, dice Diego Dulcey, agrónomo pereirano y con producción pequeñas y sostenibles en Piojó.

“El cluster de los de los productos que para mi parecer impactan dentro de los agronegocios son el guandul, el maíz dulce, la habichuela larga, tomate cherry, ají topito que los estoy implementando en la finca. Que sean productos con altos contenidos de proteína como leguminosas y para alimentar aves y bovinos como calabazos que también son proteína humana. Entre los agronegocios también hay que tener presente ese tipo de productos”.