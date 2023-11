Exportaciones de maquinaria eléctrica a EE. UU. destacan entre las NME

Los principales subsectores dentro del rubro de no minero energéticos (NME) que han crecido en los primeros nueve meses del año destacan manufacturas tales como: productos de maquinaria eléctrica que pasaron de USD 147,3 millones entre enero y septiembre de 2022 a USD 208,1 millones en el mismo periodo de 2023, presentando un crecimiento de 41,2 %; productos químicos se alzaron 26,2% pasando de USD 88,2 millones a US$ 111,3 millones; metales y manufacturas con un alza de 24% al pasar de US$ 510 millones a US$ 632,3 millones; papel y sus manufacturas por valor de USD 33,8 millones, un crecimiento de 6,9 %.

A pesar de la caída en las ventas totales a Estados Unidos y del sector agrícola que presentó un decrecimiento de 9,6% totalizando los USD 3.103,9 millones, entre enero y septiembre de 2023, los bienes agroindustriales continúan en crecimiento.

En los bienes agro, se muestra que los productos que continúan creciendo son pescados y productos animales con alzas de 23,2 % y 18,9 %, respectivamente.

“Las menores ventas hacia Estados Unidos obedecen a una menor demanda de ese país cuyas importaciones del mundo han caído en alrededor de 6% en todos los sectores económicos. A pesar de esta reducción generalizada, nuestras exportaciones de bienes agroindustriales crecen. Este positivo comportamiento va en línea con un estudio que realizamos en AmCham Colombia en el que encontramos que este sector tiene el potencial de crecer en ventas hacia EE UU en hasta 250 % en los próximos cuatro años, y estos resultados nos deben llevar a seguir impulsando estas exportaciones, fortaleciendo la cultura exportadora y la competitividad empresarial”, explicó María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.