Air-e se suma a la Alianza sector eléctrico carbono neutral

La empresa Air-e se sumó a la alianza del sector eléctrico carbono neutral que busca lograr la carbono neutralidad del sector antes de 2050 y reducir 11,2 millones de CO2 al 2030.

La compañía que presta el servicio de comercialización y distribución de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira se compromete con la aplicación acciones que aporten a la iniciativa, sumando esfuerzos en el marco para que las actividades del Sistema Interconectado Nacional lleguen a la carbono-neutralidad.

De la Alianza liderada por el Ministerio de Minas y Energía, con la secretaría técnica de XM, ya hacen parte 10 empresas del sector que representan el 49 % de la capacidad de energía instalada en el sistema, el 55 % de la generación actual y son las responsables de operar más de 18.000 km de líneas de transmisión en el país en los diferentes niveles de tensión.

Air-e se es en la primera empresa que en este año se adhiere a la Alianza sumándose a AES Colombia, Celsia, Enel Colombia, EPM, GEB, ISA, ISA Intercolombia, ISA Transelca y Urrá pioneras de la Alianza desde su creación en 2021

“Nuestro compromiso con la Región Caribe y con el país no solo es ofrecer energía competitiva y confiable sino también sostenible; queremos dar la tranquilidad a nuestros usuarios de que cada vez que encienden un bombillo en sus hogares o energizan sus procesos productivos en sus empresas y negocios, la energía que usan no tendrá efectos adversos en el medio ambiente. En la búsqueda de este objetivo, hemos diseñado una subasta privada de contratos de largo plazo provenientes de fuentes de generación de energía renovables no convencionales con una adjudicación de 200 MW, lo cual equivale al consumo de más de 170.000 familias o a la reducción de emisiones por más de 128.000 toneladas de CO 2 al año”, afirmó Jhon Jairo Toro, gerente general de Air-e.

“Hoy, celebramos la incorporación de la empresa AIR-E a la Alianza del Sector Eléctrico por la Carbono Neutralidad a 2050 (ASECN), que firmamos en marzo del año pasado. Esta alianza, compuesta inicialmente por 8 empresas, hoy ya cuenta con 10 integrantes que se han comprometido voluntariamente para contribuir activamente a lograr la meta de reducción de 11,2 millones de toneladas de CO 2 para el año 2030 del sector minero energético. Con suma alegría, damos la bienvenida a AIR-E para trabajar arduamente por esta loable meta sectorial y nacional, e invitamos nuevamente a las demás empresas del sector a unirse a este grupo que lidera la gestión de cambio climático en sus organizaciones”, aseguró por su parte el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

Actualmente la Alianza avanza en la hoja de ruta para identificar las acciones, metas, mecanismos de reporte e incentivos que permitan alcanzar el objetivo de la carbono- neutralidad.

En su primer año se constituyeron las mesas técnicas con los representantes de las compañías, en la consolidación de conceptos asociados a los temas de interés y se definió el reglamento que rige a las empresas que la conforman. En 2022 se espera definir el plan de gestión de cambio climático de las empresas adheridas y comenzar a reportar los logros alcanzados por cada uno de ellos.