El mercado laboral nacional registró en noviembre de 2025 uno de sus mejores resultados en materia de desocupación en más de dos décadas.

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la tasa de desempleo se ubicó en 7 %, lo que representa una reducción de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024.

El dato implica que, durante noviembre, cerca de 1,8 millones de personas se encontraban sin empleo en el país. De acuerdo con la entidad estadística, este nivel de desocupación no se observaba desde comienzos del milenio, lo que refleja una mejora sostenida en la capacidad del mercado para generar puestos de trabajo.

No obstante, el balance positivo del empleo formal contrasta con el comportamiento de la informalidad, que continúa siendo uno de los principales retos estructurales. En noviembre, la tasa de informalidad se situó en 55,4 %, lo que equivale a más de 13,6 millones de personas que trabajan sin acceso a garantías laborales plenas.

A continuación los datos más importantes reportados por el DANE:

Desempleo por ciudades: fuertes brechas regionales

El informe del DANE también evidenció marcadas diferencias territoriales en materia de desempleo. Por segundo mes consecutivo, Quibdó registró la mayor tasa de desocupación del país, con 27,6 %. A esta ciudad le siguieron Tumaco (25,9 %), Buenaventura (23,8 %), Barrancabermeja (22,9 %) y Arauca (21,9 %).

En contraste, el promedio nacional de las principales ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en 9 %. Por debajo de este nivel se encontraron Cali, Manizales y Santa Marta, todas con 8,9 %, así como Bogotá, con una tasa de 8,5 %. La menor desocupación del país se reportó en Leticia, donde el indicador fue de 3,9 %.

Más personas ocupadas en el país

En noviembre de 2025, la tasa de ocupación alcanzó el 60,2 %, lo que equivale a 24,5 millones de personas con algún tipo de empleo en Colombia. Esta cifra representa un aumento frente al mismo mes de 2024, cuando la población ocupada se situaba en 23,6 millones.

Al desagregar los datos por género, el DANE reportó que 14,33 millones de hombres estaban ocupados, mientras que la cifra de mujeres con empleo fue de 10,2 millones. En cuanto a la población desocupada, se contabilizaron 835.000 hombres sin trabajo y más de un millón de mujeres en esta condición, lo que refleja una persistente brecha de género en el mercado laboral.

Sectores que impulsaron el empleo

La generación de empleo durante noviembre estuvo liderada, nuevamente, por las actividades de comercio y reparación de vehículos, agricultura y administración pública y defensa, sectores que concentraron la mayor parte de la población ocupada.

Otros renglones económicos con una participación relevante fueron las industrias manufactureras (9,9 %), las actividades artísticas y de entretenimiento (8,8 %), el alojamiento y los servicios de comida (7,8 %), el transporte y almacenamiento (7,6 %), las actividades profesionales (7,5 %) y la construcción (6,8 %). En menor proporción se ubicaron el suministro de electricidad y gas (2,6 %), información y comunicaciones (2 %) y las actividades financieras y de seguros (1,8 %).

Informalidad: el desafío persistente del mercado laboral

A pesar del descenso del desempleo, la informalidad continúa siendo el principal punto crítico del mercado laboral colombiano. En noviembre, este indicador se mantuvo en 55,4 %, lo que representa a más de 13,6 millones de personas que trabajan sin condiciones laborales formales.

De acuerdo con el DANE, la informalidad se ha sostenido alrededor del 55 % desde noviembre de 2023, lo que evidencia un estancamiento en la transición hacia empleos formales. Entre septiembre y noviembre de 2025, las ciudades con mayores niveles de informalidad fueron Sincelejo (67,1 %), Valledupar (65,4 %), el área metropolitana de Cúcuta (61,3 %), Montería (60,5 %) y Quibdó (59,2 %).

En contraste, en 23 ciudades y sus áreas metropolitanas la tasa de informalidad se ubicó en 43,6 %. Los registros más bajos se presentaron en Pereira y su área metropolitana (40,7 %), Tunja (39,5 %), Medellín y su área metropolitana (37,8 %), Manizales y su área metropolitana (37,2 %) y Bogotá (35,3 %).