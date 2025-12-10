La compañía Canacol Energy, jugador clave en la producción de gas en Colombia, anunció que firmó un acuerdo de financiamiento deudor en posesión (DIP) con un grupo ad hoc de tenedores de sus bonos senior 2028.

De acuerdo con la empresa canadiense, el convenio permite acceder a un préstamo a plazo de hasta USD45 millones y a una línea adicional para cartas de crédito por un monto máximo de USD22 millones.

En ese sentido, recalcaron que ambos mecanismos quedan sujetos a las autorizaciones formales de los tribunales involucrados.

“El desembolso inicial previsto es de USD15 millones, condicionado a la aprobación de la Corte de King’s Bench de Alberta y al reconocimiento del fallo por parte de una corte estadounidense dentro del proceso de Capítulo 15. El resto de los recursos dependerá de hitos operativos y de un proceso de reconocimiento en Colombia. La empresa anticipó que utilizará estos fondos para sostener sus operaciones y cubrir los costos que implica la reestructuración”, socializó la compañía.

Agregaron que el acuerdo establece que el financiamiento tendrá carácter de superprioridad, lo que otorga a los acreedores DIP un nivel de garantía superior sobre los activos de la compañía y sus filiales operativas.

“Este tipo de protección solo puede ser concedida por orden judicial y se aplica mientras esté vigente la reorganización bajo la ley canadiense CCAA”, afirmaron desde la compañía.

Canacol recordó que continúa operando bajo la protección de la Ccaa desde el 18 de noviembre de 2025, un marco legal que le permite ganar tiempo frente a sus acreedores mientras avanza en la reorganización.

A su vez, manifestaron que el financiamiento DIP vencerá el 30 de junio de 2026, con la posibilidad de una extensión de tres meses, sujeto a condiciones y a la aprobación del tribunal.