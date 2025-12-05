El Ministerio de Minas y Energía anunció la creación de Gecelca Solar, una nueva línea de generación marca la evolución de Gecelca, que pasa de su operación termoeléctrica a carbón hacia la producción de energías limpias.

Según el ente, Gecelca Solar tendrá un portafolio inicial de 650 megavatios de energía solar, mediante la instalación de una granja solar de 200 megavatios que beneficiarán a más de 150 mil familias de la costa Caribe, una de las regiones más afectadas por altos costos de energía y vulnerabilidad energética.

“Con Gecelca Solar estamos dejando atrás el modelo que durante décadas encareció la energía en la costa Caribe. Le estamos apostando a un futuro limpio, más barato y con justicia energética para la gente. Este es un paso concreto para cumplir la promesa del presidente Gustavo Petro: que las familias no tengan que escoger entre comer o pagar la luz. La transición energética empieza a sentirse donde más se necesita y adicionalmente arranca la descarbonización de las térmicas con carbón”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

El nuevo vehículo también permitirá canalizar recursos para impulsar más proyectos renovables, acelerar la reducción de la pobreza energética y promover tarifas más justas. Adicionalmente, incrementará el portafolio de generación de energías limpias a gran escala.

Indican que, con esta decisión, el Gobierno nacional consolida un avance significativo hacia un sistema energético más limpio, equitativo y sostenible para el Caribe colombiano y para todo el país.