Persiste la tendencia creciente de la producción industrial manufacturera de Colombia. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el indicador de producción real para septiembre de 2025 presentó un crecimiento del 5,2 % en relación con el mismo mes del año pasado.

En ese sentido, la entidad resaltó que las ventas reales aumentaron en un 5,3 % y el empleo creció levemente en un 0,8 %.

A su vez, se reveló que de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 30 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 6,1 puntos porcentuales a la variación total anual y 9 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto un punto porcentual a la variación total.

El informe detalló que la actividad que más contribuyó positivamente al crecimiento de la producción industrial manufacturera en agosto fue la fabricación de productos farmacéuticos, quien aportó 0,6 puntos porcentuales a la variación final, y presentó un crecimiento en su producción del 13,8 %.

Otras actividades que crecieron en su producción fueron la confección de prendas de vestir; fabricación de productos minerales no metálicos; fabricación de jabones y equipos de transporte.

Si miramos la producción industrial por áreas metropolitanas, la de Barranquilla presentó un leve crecimiento del 1 %. En ese sentido, las ventas reales aumentaron 0,5 %, pero el empleo disminuyó en un 2,7 %.

Esta encuesta mide la evolución mensual del sector manufacturero del país, a través de las variables de producción, ventas, empleo, sueldos y horas trabajadas; con ellas el Dane genera índices, variaciones y contribuciones.

Además, es una herramienta importante para la elaboración de las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) del sector industrial que realiza la Dirección Técnica de Síntesis y Cuentas Nacionales.