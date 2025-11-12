Compartir:
Por:  Juan Sebastián Vargas

La aerolínea Satena anunció la apertura de cuatro nuevas rutas que conectará a Barranquilla con Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica. A partir del 5 de diciembre del presente año, la compañía iniciará operaciones con una programación total de 21 frecuencias semanales.

Leer también: Wall Street abre en verde con repunte de AMD y a la expectativa de reapertura de Gobierno

Los vuelos serán operados con aeronaves ATR-72, de fabricación franco-italiana, con capacidad para 70 pasajeros.

En el mes de diciembre se entregarían primeras obras en el Cortissoz

De acuerdo con la aerolínea, estas aeronaves se destacan por su eficiencia, bajo consumo y confort, convirtiéndose en una opción ideal para atender trayectos de mediana distancia en zonas con alta demanda y limitaciones de infraestructura aeroportuaria.

“Esta expansión marca un nuevo logro para Satena y para el Caribe colombiano. Desde Barranquilla queremos conectar las oportunidades del país y seguir impulsando el progreso regional. Cada nueva ruta representa desarrollo, inclusión y la posibilidad de unir territorios que durante años dependieron de largos desplazamientos terrestres”, afirmó Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

Importante: Economía de Barranquilla podría crecer un 2,7 % al cierre de año: Fundesarrollo

Barranquilla–Montería–Barranquilla: 9 frecuencias semanales, de lunes a domingo, con doble vuelo los martes y jueves. Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $171.160 a través de la página web de Satena y hasta $199.480 en los canales presenciales.

Lunes, miércoles, viernes y sábado

  • Barranquilla-Montería: 5.50 am
  • Montería-Barranquilla: 7:30 am

Martes y jueves

  • Barranquilla-Montería: 5.50 am
  • Montería-Barranquilla: 7:30 am
  • Barranquilla-Montería: 3:10 pm
  • Montería-Barranquilla: 4:45 pm

Domingo

  • Barranquilla-Montería: 7:00 am
  • Montería-Barranquilla: 8:35 am

Barranquilla–Valledupar–Barranquilla: 3 frecuencias semanales (martes, jueves y sábado). Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $131.100 a través de la página web de Satena y hasta $159.420 en los canales presenciales.

  • Barranquilla-Valledupar: 8:55 am
  • Valledupar-Barranquilla: 10:15 am

Barranquilla–Bucaramanga–Barranquilla: 3 frecuencias semanales. Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $285.800 a través de la página web de Satena y hasta $314.120 en los canales presenciales.

Lunes

  • Barranquilla-Bucaramanga: 8:55 am
  • Bucaramanga-Barranquilla: 10:50 am

Martes

  • Barranquilla-Bucaramanga: 4:05 pm
  • Bucaramanga-Barranquilla: 6:00 pm

Miércoles

  • Barranquilla-Bucaramanga: 12:00 pm
  • Bucaramanga-Barranquilla: 2:00 pm

Barranquilla–Aguachica–Barranquilla: 3 frecuencias semanales (martes, jueves y domingo). Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $187.330 a través de la página web de Satena y hasta $215.650 en los canales presenciales.

Martes y jueves

  • Barranquilla-Aguachica: 11:40 am
  • Aguachica-Barranquilla: 1:20 pm

Domingo

  • Barranquilla-Aguachica: 10:00 am
  • Aguachica-Barranquilla: 2:25 pm

“Con esta expansión fortalecemos nuestra presencia en el Caribe y reafirmamos nuestro compromiso con las regiones. SATENA no solo transporta pasajeros, transporta progreso, equidad y oportunidades. Seguiremos volando hacia donde otros no llegan, con una operación moderna, eficiente y socialmente responsable”, agregó Zuluaga Castaño.