La aerolínea Satena anunció la apertura de cuatro nuevas rutas que conectará a Barranquilla con Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica. A partir del 5 de diciembre del presente año, la compañía iniciará operaciones con una programación total de 21 frecuencias semanales.

Los vuelos serán operados con aeronaves ATR-72, de fabricación franco-italiana, con capacidad para 70 pasajeros.

De acuerdo con la aerolínea, estas aeronaves se destacan por su eficiencia, bajo consumo y confort, convirtiéndose en una opción ideal para atender trayectos de mediana distancia en zonas con alta demanda y limitaciones de infraestructura aeroportuaria.

“Esta expansión marca un nuevo logro para Satena y para el Caribe colombiano. Desde Barranquilla queremos conectar las oportunidades del país y seguir impulsando el progreso regional. Cada nueva ruta representa desarrollo, inclusión y la posibilidad de unir territorios que durante años dependieron de largos desplazamientos terrestres”, afirmó Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

Barranquilla–Montería–Barranquilla: 9 frecuencias semanales, de lunes a domingo, con doble vuelo los martes y jueves. Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $171.160 a través de la página web de Satena y hasta $199.480 en los canales presenciales.

Lunes, miércoles, viernes y sábado

Barranquilla-Montería: 5.50 am

Montería-Barranquilla: 7:30 am

Martes y jueves

Barranquilla-Montería: 5.50 am

Montería-Barranquilla: 7:30 am

Barranquilla-Montería: 3:10 pm

Montería-Barranquilla: 4:45 pm

Domingo

Barranquilla-Montería: 7:00 am

Montería-Barranquilla: 8:35 am

Barranquilla–Valledupar–Barranquilla: 3 frecuencias semanales (martes, jueves y sábado). Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $131.100 a través de la página web de Satena y hasta $159.420 en los canales presenciales.

Barranquilla-Valledupar: 8:55 am

Valledupar-Barranquilla: 10:15 am

Barranquilla–Bucaramanga–Barranquilla: 3 frecuencias semanales. Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $285.800 a través de la página web de Satena y hasta $314.120 en los canales presenciales.

Lunes

Barranquilla-Bucaramanga: 8:55 am

Bucaramanga-Barranquilla: 10:50 am

Martes

Barranquilla-Bucaramanga: 4:05 pm

Bucaramanga-Barranquilla: 6:00 pm

Miércoles

Barranquilla-Bucaramanga: 12:00 pm

Bucaramanga-Barranquilla: 2:00 pm

Barranquilla–Aguachica–Barranquilla: 3 frecuencias semanales (martes, jueves y domingo). Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $187.330 a través de la página web de Satena y hasta $215.650 en los canales presenciales.

Martes y jueves

Barranquilla-Aguachica: 11:40 am

Aguachica-Barranquilla: 1:20 pm

Domingo

Barranquilla-Aguachica: 10:00 am

Aguachica-Barranquilla: 2:25 pm

“Con esta expansión fortalecemos nuestra presencia en el Caribe y reafirmamos nuestro compromiso con las regiones. SATENA no solo transporta pasajeros, transporta progreso, equidad y oportunidades. Seguiremos volando hacia donde otros no llegan, con una operación moderna, eficiente y socialmente responsable”, agregó Zuluaga Castaño.