Por cuarto mes consecutivo la inflación en Colombia subió. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este indicador anual al mes de octubre se situó en 5,51 %, un número que es 0,33 puntos porcentuales mayor si se hace la comparación con el dato anual al mes de septiembre cuando estaba en 5,18 %.

El resultado reportado por la entidad estuvo por encima de lo pronosticado por el mercado, quienes preveían un incremento pero en la línea del 5,40 %.

Si miramos la comparación de octubre de 2025 con el de 2024, el aumento es de 0,10 puntos porcentuales.

Durante la rueda de prensa, César López, de la Dirección de Metodología y Producción Estadística del Dane, manifestó que la última vez que se registró un indicador similar al del mes pasado, fue en septiembre del año pasado, cuando se situó en 5,81 %.

En ese sentido, el Dane reveló en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre, que el rubro económico que más ha contribuido de forma anual al IPC y que por ende ha tenido un incremento en el costo de vida de los colombianos es el alojamiento y servicios públicos, con una contribución de 1,65 puntos porcentuales y una inflación de estas actividades del 5,30 %.

Otra división de gasto que está pesando de manera considerable el bolsillo de los colombianos son los alimentos y las bebidas no alcohólicas, con una contribución de 1,24 puntos porcentuales y una inflación de 6,64 %.

Otros rubros económicos que tienen todavía una inflación más alta que el IPC de octubre son la educación con 7,34 %; las bebidas alcohólicas y tabaco con 6,56 %, y la salud con 6,50 %.

Si nos vamos por ciudades, Bucaramanga ahora es el territorio con mayor inflación del país, con un indicador de 6,17 % anual (por encima de la inflación nacional) y la de menor indicador en la inflación sigue siendo Santa Marta con 4,06 %. Barranquilla, por su parte, aumentó su tasa inflacionaria para octubre aproximándose al dato nacional con 5,40 %.