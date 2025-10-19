La renuncia de Mónica de Greiff, quien fue la presidenta de la Junta Directiva de la compañía Ecopetrol, habría generado la decisión de convocar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

De acuerdo con información de El Tiempo, la estatal petrolera está a la espera de que el Ministerio de Hacienda solicite convocar la asamblea de accionistas. Se estaría realizando en 20 o 30 días máximo, para que al finalizar noviembre todo haya retornado a la normalidad.

Como accionista mayoritario, el Ministerio de Hacienda es quien define si debe hacer una asamblea ordinaria o extraordinaria. El integrante debe ser una mujer para cumplir con la cuota de género que establece el reglamento interno. En ese sentido, posiblemente sería un representante de los trabajadores para cumplir con lo aprobado en la asamblea ordinaria que se realizó en marzo de 2025.

El medio citado resaltó que aunque la junta directiva de la compañía petrolera puede sesionar hasta con cinco personas mientras se hace el nombramiento, se podría poner en riesgo la legitimidad de sus decisiones, puesto que no se está cumpliendo con la cuota de equidad de género.

Cabe recordar que de Greiff renunció el pasado 14 de octubre.