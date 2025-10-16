Tras la falla eléctrica ocasionada el pasado miércoles 16 de octubre, la Sociedad Portuaria El Cayao – SPEC LNG informa que durante la noche avanzaron los trabajos para restablecer la operación de regasificación de acuerdo con lo planeado.

En ese sentido, afirmaron que todos los equipos de SPEC LNG y Hoegh, operador de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), continuarán implementando todas las acciones necesarias hasta su finalización.

Indicaron que de acuerdo con los análisis técnicos, se mantiene la estimación de culminar las actividades para normalización de la operación al finalizar la tarde de este jueves 16 de octubre.

“SPEC LNG continuará comunicando permanente a las autoridades y los agentes del mercado, a quienes agradece la colaboración prestada”, señaló Spec en un comunicado.

