La producción industrial manufacturera de Colombia mantiene su senda de recuperación. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el indicador de producción presentó un crecimiento del 5,8 % en el mes de julio.

Según la entidad, también se presentaron aumentos en las ventas reales y el empleo, ya que ambas crecieron en un 6,4 % y 0,9 % respectivamente.

El Dane reveló que, de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 32 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 6,6 puntos porcentuales a la variación total anual y 7 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 0,8 puntos porcentuales a la variación total.

El informe reveló que la actividad que más contribuyó positivamente al crecimiento de la producción industrial manufacturera en julio fue la elaboración de bebidas, quien aportó 0,7 puntos porcentuales a la variación final, y presentó además un crecimiento del 5,2 % en julio de 2025 frente a julio de 2024.

Otras actividades que crecieron en su producción fueron la confección de prendas de vestir; otros tipos de equipo de transporte y elaboración de productos lácteos.

Esta encuesta mide la evolución mensual del sector manufacturero del país, a través de las variables de producción, ventas, empleo, sueldos y horas trabajadas; con ellas el Dane genera índices, variaciones y contribuciones.

Además, es una herramienta importante para la elaboración de las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) del sector industrial que realiza la Dirección Técnica de Síntesis y Cuentas Nacionales.