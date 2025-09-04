El presidente de Analdex, Javier Díaz, inauguró el Congreso Nacional de Exportadores del gremio en la ciudad de Bogotá, en el que habló sobre plantear una posible hoja de ruta para el próximo Gobierno, en materia de exportaciones y comercio exterior en general, con énfasis en aranceles con Estados Unidos, diversificación, seguridad, régimen aduanero, retos logísticos internos, perspectivas económicas nacionales, entre otras temáticas.

Leer también: “No podemos traer gas directo de Venezuela ni comprar a Monómeros”: junta de Ecopetrol

En ese sentido, señaló que las exportaciones colombianas no crecen por la política de transición energética de este Gobierno.

“Hay una dependencia alta de estos productos y el agro no ha podido suplir la caída en las ventas externas de esos bienes. No podemos tener un déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos y uno fiscal, porque tendríamos un déficit gemelo, que podría traer graves consecuencias como una crisis cambiaria en la economía”, dijo Díaz en su intervención.

El dirigente gremial agregó que “con la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno, los costos logísticos podrían pasar de 18 % a 22 %, encareciendo la tarea de los actores del comercio exterior. Así mismo, Brasil tiene grandes extensiones de tierra, pensadas en agroexportaciones, ¿por qué en Colombia no podemos algo similar? Porque no hay seguridad jurídica, al no poder juntar unidades agrícolas familiares. Así no vamos a poder atender demandas de alimentos como la de China. Por otro lado, tenemos uno de los costos de energía más altos de la región, lo cual resta competitividad a las empresas exportadoras del país".

Recordó, según las más recientes cifras del Dane, entre enero y julio de 2025, las exportaciones sumaron USD28.821 millones, un aumento de 0,6 %, frente al mismo lapso de 2024; solo en julio, hubo una caída de 4,1%, comparado al mismo mes del año pasado.

“Difícilmente llegaremos a los USD50.000 millones este año en exportaciones totales, cuando la meta debería ser pasar los USD60.000 millones; infortunadamente, no lo vamos a lograr. Esta barrera no la superamos desde 2012”, indicó Díaz Molina.

Importante: “Las empresas ya no damos más con tanta carga administrativa y fiscal”: junta de Analdex

A pesar del arancel de 10 % con Estados Unidos, las ventas hacia este destino, entre enero y julio de este año, registraron USD8.811 millones, un aumento de 7,7 % frente a ese periodo de 2024; en julio, se dio un incremento de 9 % versus el mismo mes del año anterior.

Dentro de los destinos más compradores también aparecen, de mayor a menor monto, Panamá (USD2.017 millones, con una caída de 23,9 %), y Países Bajos (USD1.251 millones, aumento de 83,8 %); la lista la completan India, Brasil, Ecuador, China, México, Canadá, Perú y Venezuela.

Al mirar por productos, petróleo, café, oro, carbón, capullos frescos y bananos, son los que más exportó Colombia, en los primeros siete meses del año. En tanto que Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar, Atlántico, Cesar y Caldas, fueron los departamentos más exportadores.

Finalmente, por empresas, Ecopetrol, Drummond, Federación Nacional de Cafeteros, Carbones del Cerrejón, Refinería de Cartagena y Trafigura Petroleum Colombia, fueron las que más exportaron a julio de este año.