La visa de no inmigrante, otorgada a ciudadanos extranjeros que desean ingresar a Estados Unidos de manera temporal, ya sea por turismo, tratamiento médico, negocios, trabajo temporal, estudio u otras razones similares, tendrá un incremento en su precio los próximos meses.

Pexels Imagen de referencia.

Así lo establece la “gran y hermosa” ley de Donald Trump que fue aprobada por el Congreso el pasado 3 de julio y al día siguiente, Día de la Independencia de Estados Unidos, fue promulgada por el mandatario.

La sección 100007 de la ley establece una “tarifa de integridad de visa”, que indica que “además de cualquier otra tarifa autorizada por ley”, el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. requerirá el pago de una tasa “por cualquier extranjero que se le expidió una visa de no inmigrante en el momento de dicha emisión”.

Sube precio de la visa de turismo para colombianos

Esto quiere decir que la “tarifa de integridad de visa” es adicional a los 185 dólares (742.430 pesos colombianos aproximadamente) que cuesta solicitar en Colombia la visa de turismo. Además, el cobro adicional aplica solo si la visa es aprobada, antes no.

La normativa indica que para el año fiscal 2025, que iría del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, la tarifa adicional será de 250 dólares “o la cantidad que el Secretario de Seguridad Nacional determine establecer por regla”.

Pexels Imagen de referencia.

Así las cosas, desde octubre próximo, para los colombianos la solicitud de la visa estadounidense para turismo seguirá costando 185 dólares, con la diferencia de que si les aprueban el permiso deberán pagar también la “tarifa de integridad” por un valor de 250 dólares, para un total de 435 dólares, que equivalen a unos 1,7 millones de pesos colombianos.

Esta “tarifa de integridad de la visa” tendrá ajustes anuales por inflación, establece la ley.

Habrá reembolso de la tarifa adicional

El texto también contempla el reembolso de esta tarifa, aplicable “después de la expiración del período de validez de dicha visa de no inmigrante”, es decir, después de diez años, para los extranjeros que demuestren buen uso de la visa, bajo los siguientes términos:

“Si dicho extranjero demuestra que él o ella después de su admisión en los Estados Unidos de conformidad con dicha visa de no inmigrante cumplió con todas las condiciones de dicha visa de no inmigrante, incluida la condición de que un extranjero no pueda aceptar un empleo no autorizado; y no ha solicitado extender su período de admisión durante dicho período de validez y salió de los Estados Unidos no más tarde de 5 días después del último día de dicho período; o durante dicho período de validez, se le concedió una prórroga de dicho estatus de no inmigrante o un ajuste al estatus de un inmigrante legal residente permanente”, detalla.

Agrega que “todas las tarifas recaudadas de conformidad con esta sección que no se reembolsen de conformidad con el inciso (b) se depositará en el fondo general de la Tesorería”.