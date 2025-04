En el primer día del Congreso de la Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas) en la ciudad de Barranquilla, la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, entregó un balance del panorama energético del país y detalló algunas preocupaciones que tiene la industria que ponen en vilo la fortaleza del sector.

Murgas expuso las cuentas que tiene Naturgas sobre el déficit de gas en firme en el país: advirtió que los faltantes para este año se proyectaron, desde 2023, en alrededor de 7,6 % de la demanda total nacional.

“En la actualidad, se está cubriendo el 4 % de ese déficit con gas importado. Sin embargo, se espera que, en septiembre de 2025, ese 4 % va a pasar a ser un 6,5 % y el resto de las faltantes se están cubriendo con gas que proviene del que habían adquirido los térmicos (porque las condiciones climáticas han mejorado); por ello, están liberando gas”, expresó la presidenta de Naturgas.

Murgas aprovechó para hacerle una propuesta al Gobierno del presidente Gustavo Petro para priorizar la seguridad y soberanía energética de Colombia.

En esa línea, propuso una política de Estado que priorice la seguridad y la soberanía energética.

“Es un error dejar que cada administración cambie las reglas del juego, o que las decisiones estratégicas se tomen con miras a intereses políticos de corto plazo. El Gobierno Nacional, el sector privado, la academia, los gobiernos locales y las comunidades deben ser actores activos en la formulación y seguimiento de esta agenda de largo plazo”, señaló.

En ese sentido, agregó que la política de Estado debe estar encaminada a priorizar la seguridad energética, pero elevándose hasta el rango constitucional o de ley estatutaria. Ella espera que la iniciativa pueda “trascender gobiernos” y que sea más que “una simple política temporal”.

“Colombia no tiene otra opción que apostar por un sistema energético competitivo. Todos los sectores de alta productividad de la economía mundial son altos consumidores de energía y no existen países desarrollados de bajo consumo energético. La demora no es una alternativa. Tracemos una ruta clara hoy, aseguremos un gran acuerdo para un futuro de prosperidad y bienestar, un futuro en el cual tengamos presente la máxima que ha orientado a esta industria desde su nacimiento”, expuso Murgas.

A su vez, recalcó que se necesita de un ejercicio pragmático de contrabalanceo para equilibrar alianzas en un nuevo mundo de grandes potencias en competencia.

“Es fundamental diversificar acuerdos económicos, de inversión, de comercio y de seguridad, para consolidar la cooperación multilateral y la globalización económica”, puntualizó la dirigente gremial en su intervención.