Bancolombia ha informado a sus clientes que llevará a cabo un mantenimiento programado en sus canales digitales el próximo 9 de marzo, entre las 12:00 a.m. y las 02:00 a.m. Durante ese tiempo, los usuarios no podrán acceder a ciertos servicios digitales. La entidad recomendó utilizar la Sucursal Virtual Personas, retirar dinero en cajeros automáticos o realizar pagos con tarjetas débito y crédito en comercios mientras dure el mantenimiento.

Le recomendamos: Fitch Ratings confirmó calificación de Colombia en BB+, pero rebajó perspectiva a negativa

La actualización afectará a los usuarios de la ‘app Personas’ y la ‘app Mi Bancolombia’. Por ello, se les aconseja tomar precauciones al realizar operaciones a través de estas aplicaciones durante las horas mencionadas.

Asimismo, Bancolombia recordó que la ‘app Personas’ dejará de estar disponible el próximo 25 de marzo. Los usuarios deberán migrar toda su información al nuevo canal digital, para lo cual solo será necesario descargar la nueva aplicación desde App Store, Play Store o App Gallery, e ingresar el usuario y la clave correspondientes.

Le sugerimos leer: Nequi estrena servicio para mover euros y dólares en la billetera virtual: ¿cómo usarlo?

Desde su lanzamiento el 8 de enero de 2025, la ‘app Mi Bancolombia’ ha registrado un crecimiento significativo, alcanzando 1,6 millones de usuarios activos y más de 50 millones de transacciones. Entre sus principales características, destaca la herramienta ‘Tus Llaves’, que permite realizar transferencias gratuitas entre bancos, además de nuevas funcionalidades como la actualización de datos, el envío de regalos con transferencias y una interfaz más amigable para consultar documentos y extractos.