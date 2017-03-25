Cementos Argos registró en 2016 ingresos consolidados por $8,5 billones, cifra que refleja un aumento del 7,7% frente a 2015. Así lo informó el presidente de la compañía, Juan Esteban Calle, luego de participar en la asamblea general de Accionistas, adelantada en Barranquilla.

El empresario dijo que el Ebitda consolidado sumó 1,7 billones y tuvo un crecimiento del 8,7% frente al de 2015. La utilidad fue de $420.000 millones. 'Cerramos el año con resultados que ratifican la solidez de nuestra estrategia apalancada en la diversificación geográfica, la sostenibilidad y la innovación', aseguró.

Destacó que la regional de la cementera en Estados Unidos representa el 50% de los ingresos totales de la compañía, con ingresos por 1.400 millones de dólares, y un Ebitda acumulado de 181 millones de dólares, con crecimientos de 11,6% y 63,8%, con base en el año anterior. En este país es relevante la compra de la planta Martinsburg, en West Virginia, con la que consolida su presencia en unos 13 estados.

En cuanto a la operación en Colombia resaltó que siguieron fortaleciendo su presencia en el país a pesar de la desaceleración de la economía, el decrecimiento de la demanda de productos y el aumento de la oferta con importaciones, que llevó a una reducción del precio del cemento.

El ingreso en el orden nacional fue de $2,6 billones y el Ebitda de $670.000 millones. 'Vemos un año que está comenzando con una dinámica positiva en Colombia', apuntó el directivo en rueda de prensa.

Cementos Argos tiene una participación de mercado de más del 70% en los proyectos de infraestructura 4G.

En la asamblea se aprobó un pago de un dividendo anual de $218 para acciones ordinarias y preferenciales y un dividendo extraordinario de 22 pesos.