Los abogados de Navelena pidieron este jueves la suspensión del proceso de nulidad del contrato de la APP para garantizar la navegabilidad del Río Magdalena que adelanta Cormagdalena por supuesto incumplimiento.

La defensa del consorcio, que tiene una participación de 85% de Odebrecht, argumentaron en la audiencia que sí hicieron el cierre financiero con el banco Sumitomo.

Los abogados afirmaron que Cormagdalena realizó un trámite sancionatorio previo con idénticos hechos, el cual se abrió el 14 de julio de 2016.

La audiencia de Cormagdalena se realiza en Bogotá, se suspendió por más de 50 minutos por solicitud de la entidad, y se reanudó.

Según informó el director de Cormagdalena (e), Luis Fernando Andrade, se espera entregar una decisión en 40 minutos.