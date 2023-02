“Mejorar lo físico me ayudará a estar entre las 20 mejores”: Camila Osorio

"Pienso que mejorar la parte física en la que he sufrido un poco los últimos años me ayudará estar entre las 20 mejores. He tenido muchas lesiones, pero ahora me siento mejor físicamente. Tengo que seguir mejorando", explicó a EFE la raqueta 61 del mundo.

La molestias físicas han mermado los últimos años la carrera de la oriunda de Cúcuta, que alcanzó su mejor rendimiento en 2021, al conquistar el torneo de Bogotá y llegar a la final en Tenerife, y en 2022, a la final de Monterrey.

Sin embargo, el año pasado cuando su carrera estaba en ascenso, sufrió una lesión que la obligó a abandonar Wimbledon en la primera ronda.

"Caía en lo mismo, me lesionaba, pero quería seguir jugando, entonces jugaba con lesiones, eso me alargaba. Ahora estoy planeando hacer las cosas de la mejor manera para que tenga tiempo de jugar, entrenar y estar sana", añadió la jugadora que en abril de 2022 alcanzó su mejor posición en la clasificación de la WTA, el 33.