El colombiano Santiago Arcila gana oro y cupo a Olímpicos en tiro con arco

El colombiano Santiago Arcila no solo se coronó campeón del Campeonato Panamericano que se disputa por estos días en Medellín sino que además, con su victoria se hizo con un cupo a los Juegos Olímpicos a disputarse en París este año.

A segunda hora, el Clasificatorio Continental de Tiro con Arco de las Américas, que se disputó en el en la Unidad Deportiva de Belén en Medellín, definió los cupos en masculino a Olímpicos, el primero de ellos para Arcila con su brillante actuación ante el virgenense estadounidense Nicholas D'Amour, al que superó 6-2 en la final.



"Es gratificante y emocionante que todo se cumplió. Logré el cupo y quedé campeón, mejor no lo pude hacer (...) estuve bien en cada ronda, con muy buenos promedios", resumió el colombiano tras su conquista en casa.



Por su parte, D'Amour, plata en el certamen en Medellín, se quedó con la segunda plaza a París a vencer al argentino Mario Jajarabilla en una semifinal en la que fue necesario un desempate, pero en la disputa del oro aflojó y no pudo revalidar su condición de favorito.



El bronce quedó en poder del argentino Jajarabilla con su contundente victoria 6-0 ante el salvadoreño Oscar Ticas, a quien dejó en la semifinal Arcila con un 6-2 que representó la clasificación a la olimpiada.

Canadá y Puerto Rico, con el primer y tercer lugar en el Torneo Clasificatorio Continental de las Américas de tiro con arco, se quedaron este martes con dos cupos en femeninos para París 2024, mientras que en masculino la otra plaza se la adjudicaron a Islas Vírgenes de Estados Unidos.



La arquera georgiana Kristine Esebua, quien compite por Canadá, se colgó la medalla de oro al vencer 6-4 a su compañera de equipo Virginie Chenier en una final que garantizó el cupo olímpico en Medellín para la delegación canadiense.



"Fue duro competir contra Virginie. Hubo presión, pero al mismo tiempo me relajó saber que ya hemos entrenado juntas", le dijo a la Agencia EFE Esebua para luego precisar que no estará en las justas en París, pese a haber ganado el torneo clasificatorio.



"Estoy feliz y al mismo tiempo un poco triste porque no podré ir a los Olímpicos, no tengo ciudadanía canadiense, no tengo pasaporte. Estoy orgullosa del trabajo que hice al ganar el cupo para Canadá", explicó la arquera de 39 años, quien representó a Georgia en Atenas-2004, Beijing-2008, Londres-2012 y Río-2016.



Para Puerto Rico fue una jornada memorable con el bronce ganado por Alondra Rivera al vencer, tras un 5-5, con una flecha decisiva a su compatriota Nilka Cotto por el pase a París 2024 y cortar así un ciclo de 28 años de ausencia, pues será la primera arquera boricua en unos Olímpicos desde Atlanta 1996 con María Reyes.



"La emoción es alta por un resultado tan grande. No podría pedir más", expresó Rivera, de 22 años, a la World Archery.



Por su parte, este miércoles se levantará el telón del Campeonato Panamericano de Tiro con Arco con la disputa de los cupos por equipos a París 2014, cuando en Medellín entren en acción 206 arqueros de 23 países (68 arqueros de 19 países en la clasificación olímpica).



Asimismo, tendrán lugar las competencias en la modalidad de compuesto para entregar seis cupos para el Campeonato Mundial que se llevará a cabo en Chengdú (China).