Aston Villa despide a Steven Gerard tras la goleada sufrida con el Fulham

El Aston Villa confirmó el despido de su entrenador, Steven Gerrard, que perdió este jueves por 3-0 contra el Fulham y que tiene al equipo al borde del descenso en la Premier League.

Después de los sonoros cánticos en Craven Cottage, pidiendo la cabeza de Gerrard por la mala temporada de los 'Villanos', la directiva del club de Birmingham tomó la decisión de prescindir de un Gerrard no colmó las expectativas.

El que fuera leyenda del Liverpool llegó al Villa con las credenciales de haber devuelto la gloria al Rangers de Glasgow, con su primera liga escocesa en una década, y de dejar a los protestantes líderes del campeonato.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.