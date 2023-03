Hay un egipcio en Salinas del Rey

Viene realizando todo el recorrido del Mundial. Estuvo en Catar y, a pesar que no logró colarse en el podio, su rendimiento está aumentando con el pasar de las competencias. Se ha tomado confianza sobre la tabla. Un problema de rodilla lo privó de participar el año anterior, por eso no vino a Salinas del Rey, pero en 2020 y 2021 ya había dado pinceladas de lo que podía hacer.

Con tan solo 19 años, y siendo el campeón sub-12 y sub-16 de todo Egipto, la meta parece ser ganar terreno dentro de un país que no tiene al kitesurf como su deporte principal. La figura de Karim puede que pase desapercibida por las diferentes playas de su territorio, pero en su mente espera en algún futuro ser tan reconocido como Mohamed Salah.

“Nunca he tenido la oportunidad de verlo físicamente, solo he logrado observar los partidos por televisión. Ojalá algún día me reconozcan como él, es casi como un dios para los egipcios (risas)”, apuntó Mahmoud, quien además manifestó que llegó a jugar fútbol cuando era pequeño, pero nunca lo tomó como su vocación.

Es instructor de ‘kite’, así como sus padres. Ellos fueron los que lo sumergieron en el mundo del deporte, aunque no lo dejaron competir formalmente hasta que creció.

“Significa mucho saber de dónde soy, estoy orgulloso. No soy el único rider en Egipto, hay muchos, pero no tienen la oportunidad de competir por fuera. Quiero cambiar eso”, finalizó.