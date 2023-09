Messi sale lesionado en el primer tiempo y prende las alarmas en Inter Miami

El futbolista, que no jugó ante Bolivia en la segunda fecha de la Eliminatoria Sudamericana, ni tampoco el pasado fin de semana contra el Atlanta United, sintió, nuevamente, una molestia en el mismo lugar que lo viene afectando en el último tiempo.

El jugador pidió el cambio apenas tuvo algo de dolor en el posterior de su pierna derecha, lo que hizo que, por precaución, saliera del terreno de juego para evitar que este problema se pudiera complicar mucho más.

Gerardo Martino, entrenador del equipo de la Florida, habló luego del triunfo 4-0 de su onceno y explicó la situación del jugador y de Jordi Alba, quien minutos antes también había salido por lesión.

“No era el plan (su salida en la primera parte), sí probablemente que no completaran el partido. Ellos (Messi y Alba) no estaban listos para el partido contra Atlanta. Hicimos entrenamientos posteriores donde se manifestaron bien y entendimos que estaban aptos para jugar. Ellos también entendieron que estaban aptos. Por lo que hablé con los dos son -las mismas- molestias. No parece nada nuevo ni nada más grande de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día”, manifestó en rueda de prensa.