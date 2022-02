En Twitch: James habló de Falcao, Luis Díaz, el mundial y Karol G

¿Volvería al Everton?

“(Sí) Volvería. Me hubiese gustado estar mucho más tiempo, pero bueno, me topé con un técnico que no quería contar conmigo. Es respetable. Mientras estuve fui profesional hasta el último día. Y así es como quiero que me recuerden en cada equipo.”

¿Hasta cuándo en Catar?

“Es una muy buena pregunta”, afirmó el paisa.

“Uno no sabe lo que va a pasar, vivo el día a día, estoy jugando, compitiendo, haciendo goles, pases; en el tema grupal no nos hemos entendido mucho pero al final esto es nuevo, esperamos acabar bien. Físicamente estoy perfecto, tengo salud. Me preguntan que si volvería a Europa... ¿por qué no?, tengo las condiciones para eso, estoy cogiendo ritmo. Una buena opción sería Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta mucho para eso”, comentó.

Contó que actualmente está terminando un curso de gestión deportiva y quiere hacer el curso de entrenador. “Antes no quería ser entrenador, pero me está gustando el tema táctico”