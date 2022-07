El mundial de Atletismo para Colombia, sin Anthony Zambrano

Sin Anthony Zambrano, el atletismo colombiano pierde brillo para el Mundial de Oregon en Estados Unidos. El medallista de plata en los 400 metros planos en los Olímpicos de Tokio 2020, Anthony Zambrano está lesionado por una pubalgia. “Quisiera correr este año en el Suramericano.

Pero depende de mi equipo, de mi entrenador Nelson Gutiérrez. Si no puedo será el otro año. Me lesioné en un momento difícil de la preparación. Si no puedo volver ya será el otro año para volver más fuerte y activo”, afirmó Zambrano a El HERALDO.

A la ausencia del guajiro Zambrano, también se suma al prometedor relevo de 4x400 que tenía entre sus inscritos a los también corredores de la Liga de atletismo del Atlántico: Raúl Mena y Gustavo Barrios, campeón nacional de mayores en los 400 metros y medallista de bronce en los Juegos Bolivarianos de Valledupar. Mena sí obtuvo su visa americana, pero los otros cinco integrantes no pudieron obtener el documento para entrar al país del norte, indicaron fuentes de la Federación Colombiana de Atletismo.

Este viernes comienzan las competencias en Oregon, Estados Unidos, donde los locales son los favoritos en especial en las pruebas de velocidad, modalidad en la que no pudieron exhibirse en Japón y permitió el surgimiento de atletas como el italiano, Lamon Jacobs, campeón del hectómetro 9 segundos 80 centésimas.

Para Estados Unidos la presencia de Christian Coleman, dueño de la séptima mejor marca en la historia de los 100 metros (9.76), es el máximo desafío de recuperar su orgullo y corona. Coleman estuvo sancionado por dos años por evadir supuestamente controles antidopaje, y regresa a la pista un atleta llamado a ser de época con la olimpiada de París en el horizonte.

En los 200 metros, Canadá y Jamaica esperan reafirmar su dominio olímpico con sus campeones Andre de Grasse en masculino (19.62) y Elaine Thompso-Herah (21.53).

Los siete colombianos

Colombia tendrá entre sus abanderados, el número 11 en el escalafón de la World Athletic (WA) en lanzamiento de disco, Mauricio Ortega, séptimo en Tokio (64.08 metros), este año (62,59) y con mejor marca personal (70,27). El mejor del año en el mundo es el esloveno Kristjan Ceh, de 23 años, finalista olímpico con marca (71,27) lograda en Birmingham, y número uno de WA. El campeón olímpico, el sueco Daniel Stahk con registro de (68,90) y mejor marca personal (71.86).

La marcha colombiana para los 20 y 35 kilómetros tendrá a Eider Arévalo, José Montana y Diego Pinzón. Arévalo, campeón del mundo 2017 en los 20 kilómetros (1 hora, 18 minutos, 53 centésimas), su mejor marca de este año fue de 1:21:20 y con escalafón 37 en la WA. En los 35 kilómetros, José Montana tiene marca personal (2:30:46) y puesto 20 en el ranking. Arévalo tiene como mejor marca en esta prueba (2:30.46) y Diego Pinzón (2:40:57), puesto 84 (WA).

En los 400 metros con vallas, Melissa González puesto 13, en la WA, y mejor marca personal (54.80) en dos años ha mejorado su marca en dos segundos. En la carrera de la vuelta completa con obstáculos la mejor es la neerlandesa Femke Bol (52.27) y número 1 en la WA y bronce en los Olímpicos de Tokio. La campeona olímpica, la estadounidense Sydney McLaughlim (51.46) y mejor marca personal (51.41) es la candidata.

A sus 22 años, Jennifer Rodríguez disputará su primer mundial en el salto alto y con ranking 34 de la WA. Desde el 2016 cuando saltó 1.76 metros, ha ido progresando hasta poner el listón en 1,90 metros su mejor marca personal. La campeona panamericana junior y Sudamericana en 2021 tendrá a rivales como la ucraniana, Yaroslava Mahuchikh ganadora del bronce en Tokio (2,00). Su mejor marca es 2 metros, 06 centímetros, y este año ha saltado 2,03. La australiana Nicola Olyslagers, de 26 años, y medallista de plata en Japón (2,02) y este año tiene récord de (1,96) se suma a las favoritas.

Carlos Andrés Sanmartín, nacido en Cabuyaro, Meta, correrá por segunda vez los 3.00 metros con obstáculo en un mundial. A sus 28 años es un fondista que comenzó en 2016 corriendo los 1.500 metros, y es el séptimo atleta de la delegación colombiana.

Orlando Ibarra, ex presidente de la Liga de Atletismo del Atlántico, será el delegado. Los entrenadores acompañantes son Luis Fernando López, en marcha; Jennifer Franck Casañas, en lanzamientos; y Sammy Dabbs, de vallas. Nury Neira es la fisioterapeuta y César Mauricio Ruiz, el médico.