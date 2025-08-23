El mundo de la apnea está de luto tras conocerse en las últimas horas el fallecimiento del manizaleño Cristian Castaño Villa, reconocido deportista extremo.

La noticia fue confirmada por la empresa Cetma Composites de la cual era embajador. “Hoy es un día muy triste para la comunidad del buceo libre (...) nuestro amigo y embajador de Colombia, @cristiancastanov, nos deja en la más profunda tristeza. Siempre lo recordaremos sonriente y amable. Gracias por todo“, escribió la compañía tras conocer su deceso.

Por el momento se desconocen las causas oficiales que llevaron a su repentina muerte.

El apneísta, de 40 años, impuso 28 récords nacionales y es recordado por sobrevivir milagrosamente al ataque de un tiburón oceánico de puntas blancas, en aguas cristalinas de San Andrés.

Aunque este hecho ocurrió en 2023 mientras Cristian practicaba su gran pasión: la apnea, hoy en día es recordado por aquel suceso como símbolo de fuerza y resistencia. Además, por su habilidad deportiva y valentía en los mares.

Castaño nació el 22 de abril de 1985 en Manizales, departamento de Caldas. Aunque era ingeniero civil de profesión, se dedicó de lleno a la apnea, considerándola su gran pasión. Además de gran deportista se convirtió en instructor de este deporte.

Sus amigos y colegas le dejaron emotivos mensajes en las redes sociales, tras conocer su fallecimiento: “Me despido de ti en la inmensidad, espero que donde quiera que estés te encuentres bien y en paz, que Dios te permita seguir surcando los mares y haciendo lo que tanto amabas”; “gracias a ti y Lore practiqué la apnea. Que los océanos te cuiden donde estés”; “dejaste un gran legado de esfuerzo y dedicación. Que descanses en paz. Vas a ser extrañado por muchos”, fueron algunos de los mensajes.

¿Cómo fue el ataque del tiburón?

El manizaleño fue atacado por un tiburón oceánico de puntas blancas, mientras entrenaba apnea en el sector conocido como Nirvana, en la isla de San Andrés. El hecho ocurrió en julio de 2023.

En ese momento, fue mordido en sus piernas y manos quedando gravemente herido, incluso requirió más de 100 suturas, y aun así nunca se alejó de las aguas y continuó practicando este deporte extremo hasta la muerte.

En 2023 Cristian contó en entrevista al programa ‘Planeta Caracol’ como había sucedido el incidente. “El ataque fue de un tiburón puntas blancas oceánico de dos metros de largo, prácticamente en la superficie del mar. Vi que el tiburón estaba agresivo. Siento que lo que él tenía era hambre. En el primer acercamiento lo golpeo con mis aletas. Decidimos nadar hacia la orilla y el tiburón insistía en acercarse y me muerde y comencé a ver sangre en el agua”, dijo en su momento.

Tras el ataque, pudo establecerse que el apneísta logró salir por sus propios medios del agua, y que afortunadamente no sufrió afectaciones en sus órganos vitales o tendones, por lo que pudo recuperarse satisfactoriamente.