James Rodríguez habló en las últimas horas sobre su futuro en México. El centrocampista del Club León de la Primera División mexicana aseguró que tomará otro camino si el Club no le define su continuidad.

Cabe recordar que el contrato del colombiano en León vence en diciembre de 2025 y hay dudas sobre su permanencia en el equipo. Así las cosas, el cucuteño no está en su mejor momento, ya que se viene recuperando de una pequeña molestia, sin embargo estaría en el plantel para el duelo ante Pachuca el próximo sábado 23 de agosto.

Rodríguez comentó en entrevista con Fox Sports que su continuidad en el conjunto esmeralda está en duda, ya que hasta el momento nadie lo ha contactado para su renovación. Además habló sobre ciertos aspectos de su actualidad en el equipo mexicano.

“Hasta ahora no han dicho nada, faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo, que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, sino tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, añadió el número 10 de la Selección Colombia.

Por su parte, el Club León se habría pronunciado el pasado jueves tras las declaraciones del colombiano, asegurando que en definitiva no le renovarán el contrato a James Rodríguez, siendo esto un panorama desalentador para el futbolista.

Según el medio mexicano ‘Récord’, la directiva del equipo dejaría libre al centrocampista en diciembre de 2025, aclarando cuál sería el motivo para no renovarle el contrato.

“El propósito de fichar a James era fortalecer la plantilla para los torneos internacionales, pero, al no tener ninguno más en puerta, han decidido prescindir de él una vez que su vínculo expire”, aseguró el medio antes mencionado.

Asimismo, ‘Récord’ enfatizó que el ‘efecto James’ parece haber desaparecido en su totalidad en México, debido a que ya no hay tanta asistencia como en el Clausura 2025 cuando el colombiano llegó al club.