Damir Ceter no pasa los exámenes médicos en Junior

El delantero, que arribó este lunes a Barranquilla en compañía de su representante, el ex futbolista Miguel Ángel ‘el Niche’ Guerrero, campeón con los ‘Tiburones’ en 1993, no pasó los exámenes médicos y ya no hará parte del plantel rojiblanco.

“Junior es exigente en eso porque le han pasado cosas”, dijo ‘Bolillo’ Gómez en la rueda de prensa posterior al empate 1-1 ante Bucaramanga al ser consultado si Céter, Déiber Caicedo y José Enamorado serían jugadores rojiblancos.

El timonel no confirmó la noticia sobre Ceter, solo apuntó que los tres jugadores debían pasar las pruebas. Sin embargo, EL HERALDO conoció a través de fuentes de entero crédito que el puntero no superó las evaluaciones.

Ceter, de 25 años de edad, vino a Barranquilla procedente del Bari, conjunto de la segunda división (Serie B) en el que ‘el Niche’ anduvo por muchos años.

El atacante, parecido en su estilo a Díber Cambindo (Cruz Azul de México), surgió en el desaparecido Universitario de Popayán (ahora Boca Juniors de Cali) en 2014. Con solo 16 años debutó en la Primera B y empezó a dar de qué hablar. Posteriormente pasó al Deportes Quindío, donde tuvo su mejor desempeño en lo que va de su carrera. Marcó 14 anotaciones en 25 compromisos en el torneo de ascenso.