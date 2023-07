Cristiano Ronaldo: “La Liga de Arabia es mejor que la MLS”

Cristiano Ronaldo ha descartado categóricamente volver al fútbol europeo, que en su opinión “ha perdido mucha calidad”, y asegura que prefiere jugar en Arabia Saudí, que seguirá recibiendo más jugadores de primer nivel porque “Cristiano abrió la caja de Pandora”.



En declaraciones a la prensa en el Algarve (sur de Portugal) tras el partido entre su equipo, el Al Nassr saudí, y el Celta de Vigo (derrota por 5-0), Cristiano aseguró que “no merece la pena” volver a Europa, dada su edad y el descenso de calidad de sus ligas, con la excepción de Inglaterra.



“Esa puerta está completamente cerrada. Ya tengo 38 años y medio y no merece la pena. Desde mi punto de vista, Europa ha perdido mucha calidad. La única liga del mundo, para mí, que está a un nivel superior a todas ellas, es la Premier League. Creo que ni siquiera la liga española tiene tanta calidad”, afirmó.



“Por eso, creo que en Europa seguro que no voy a jugar más. Quiero jugar en Arabia”, recalcó.



El crack luso también rechazó unirse a Leo Messi en la liga de Estados Unidos. “Creo que el campeonato de Arabia Saudí es mucho mejor y con el tiempo será muy fuerte”, opinó.



“Cristiano ha abierto la caja de Pandora y ahora todo el mundo se va a Arabia, coincidencia o no”, subrayó.



El exjugador del Real Madrid aseguró que “en tres años (Arabia Saudí) sería la quinta mejor liga del mundo pero, si sigue así, este año pasará a la turca y a la neerlandesa”.



“Donde está Cristiano hay más interés y sabía que la Liga Árabe sería así. No sólo esta temporada, porque seguro que el año que viene va a ir más gente”, auguró.