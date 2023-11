“Cristian siempre va por lo más grande y lo está logrando”

Empero, pese a quedar con hambre de más alegrías, su nombre tomó un protagonismo en Barranquilla y en diferentes plazas del país. Entrevistas, fotos y reportajes impregnaron la vida del joven deportista que valora, en cada palabra, los esfuerzos de Johanna Fontalvo, su madre.

“Mi mamá es una guerrera. Yo no sé cómo hace, pero siempre consigue todo. Gracias a ella he llegado hasta donde estoy. Mi mamá toma su celular y me consigue todo”, expresa.

El 2018 fue un año magnífico para Cristian en cuanto a cosechas deportivas, pero el único trago amargo, al ser campeón panamericano, fue su no convocatoria para el ‘Team Barranquilla’, programa de estímulos de la Alcaldía.

Cuando habla del tema baja su mirada. “Tengo las condiciones. Sería lo mejor para mí obtener ese apoyo incondicional, pero desafortunadamente las cosas no se dieron.

Sin el apoyo del ‘Team Barranquilla’ he llegado hasta donde he llegado, ahora imagínate si lo tuviera. Quiero estar ahí”, dice el deportista graduado de la Ciudadela Educativa y Cultural Olga Emiliani y amante del mundo de las pesas. “Yo creo que si no estuviera en el ciclismo, estuviera en las pesas”, dice.

Sus objetivos están claros: “Sueño con unos Olímpicos. Tan siquiera participar y, además, un campeonato del mundo”.

Mientras se cristaliza, Cristian quiere seguir siendo esa máquina que devora pistas. Ya en el escenario Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, en la capital antioqueña, dijo presente con dos oros y una plata.