Anthony Zambrano, brillo dorado de Atlántico en Juegos Nacionales

Esta fue una competencia especial para Zambrano. Desde la tribuna no solo lo acompañó su esposa, sino que la gobernadora del Departamento, Elsa Noguera De La Espriella, lo estuvo alentando en todo momento.

“La verdad me siento feliz y orgulloso. Le doy las gracias a Dios por este triunfo. Tenía una promesa con la Gobernadora y aquí estoy, cumpliéndole. Le dedico esto a mi mamá, a mi esposa y a mi departamento. Dejé en alto la bandera”, expresó Zambrano.

“La verdad es que he pasado por unos años duros por las lesiones, pero yo siempre he dicho que después de la tormenta viene la calma. Seguimos en la lucha. He vuelto a competir, he vuelto a darlo todo y aquí estamos, con esta medalla de oro. Yo lo que prometo lo cumplo”, agregó.

Zambrano, quien tiene en su palmarés una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y el subtítulo mundial que obtuvo en Doha, ambos en los 400 metros lisos, demostró que va tomando su forma para lograr la marca mínima para representar a Colombia en los próximos Juegos Olímpicos de París, en 2024.