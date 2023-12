“Por primera vez participé en un ciclo olímpico y lo disfruté”: Angie Valdés

“Eso no se cambia. Íngrit Valencia es una gran referente del boxeo, es la mejor que ha dado el país y eso no se cambia de la noche a la mañana. Puede haber relevo, pero eso no es así. Yo a ella la quiero mucho, nos falta mucho”, explicó.

La pugilista también hizo un llamado de atención porque, hasta el momento, nadie ha ido a arreglar el gimnasio en La Playa, donde ella entrena cuando está en Barranquilla: “Nadie ha ido al gimnasio de La Playa. Dijeron que irían, pero nada. Siempre entreno ahí con mi papá cuando vengo”.

Por último, Angie Valdés, quien dijo que pasará las festividades en Bogotá para seguir su preparación, manifestó que ya se enfoca en lo que será el próximo año.

“Este nuevo año que viene, que está aquí a la esquina, toca seguir entrenando fuerte y ver que error o deficiencia tengo para seguirla mejorando”, concluyó.