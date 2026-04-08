El chileno O’Higgins de Rancagua venció este martes por 2-0 al colombiano Millonarios con goles de Ariel Castillo y Francisco Agustín González en la primera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

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Tan solo 11 minutos después del comienzo del encuentro el ariete paraguayo Arnaldo Castillo abrió el marcador para los locales con un potente golpe de cabeza al segundo palo tras un centro bombeado al corazón de área, dejando sin opciones al guardameta Diego Novoa.

Pese a los reclamos del conjunto visitante por un supuesto agarrón por parte del autor del gol al defensor colombiano Andrés Llinás, el juez del partido validó la jugada tras un chequeo en el VAR y oficializó el tanto para O’Higgins en el estadio El Teniente, de Rancagua.

El segundo tanto llegó a los 83 minutos tras un contraataque comandado por el delantero Bastián Yáñez, que llegó a la línea de fondo de la banda izquierda, donde sacó un centro que encontró al atacante argentino Francisco Agustín González solitario para sellar el resultado.

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El encuentro se mantuvo abierto durante la mayor parte del primer tiempo tras el gol de O’Higgins, con llegadas claras en ambos arcos y un equipo colombiano que fue creciendo en su propuesta.

Millonarios reaccionó rápido tras la apertura del marcador de O’Higgins y aumentó la intensidad en su juego, llegando varias veces al arco de Omar Carabalí, que tomó protagonismo, mientras los visitantes seguían metiendo presión.

Cerca de los 51 minutos el cuadro colombiano estuvo cerca de igualar tras un tiro de esquina que generó peligro dentro de área chilena, problema que fue resuelto por Carabalí con una intervención clave luego de un remate de cabeza del atacante argentino Rodrigo Contreras.

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El duelo se le fue cuesta arriba a los dirigidos por el argentino Fabián Bustos tras la doble amarilla y expulsión a los 67 minutos del defensor central Jorge Arias, baja que O’Higgins intentó aprovechar con reiterados contraataques.

Pocos instantes después, a los 70 minutos, el histórico delantero Radamel Falcao García entró al campo de juego y se convirtió en la principal amenaza del conjunto colombiano en la ofensiva, dejando atrás dos meses de pausa tras una lesión muscular.

Carabalí fue protagonista una vez más a los 86 minutos de juego tras una atajada decisiva que evitó el descuento de los colombianos.

En la segunda jornada, O’Higgins viajará a Brasil para enfrentar al Sao Paulo en el Estadio Cícero Pompeu de Toledo, el próximo martes 14 de abril, en tanto que Millonarios recibirá en El Campín de Bogotá al conjunto uruguayo Boston River el miércoles 15.